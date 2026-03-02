Neme en la apertura de sesiones: “Somos la Mar del Plata del orden, del trabajo y la libertad»

El intendente repasó su gestión y la de Guillermo Montenegro, que aseguró “son continuidad”. Repartió críticas a la oposición, responsabilizó a Provincia por la seguridad y celebró la reforma laboral de Milei.

Agustín Neme dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante. Por primera vez le habló como intendente a un recinto que lo conoce muy bien: hasta asumir el lugar de Guillermo Montenegro, en diciembre de 2025, Neme ocupaba una de esas bancas.

Durante su discurso, abarcó varios temas: insistió con que su gestión es continuidad de la de Montenegro; anunció que junto a Seguridad de Nación trabajarán para «expulsar a quienes no sean de Mar del Plata» y realicen actividades ilícitas en la ciudad; criticó a Axel Kicillof y le sacudió fuerte a Gustavo Pulti y felicitó al presidente Javier Milei por la reforma laboral.

«La gestión continuará como empezó con Guillermo. Seguiremos trabajando por una Mar del Plata del SÍ. La que quita trabas, genera empleo, trabaja con el privado, llena un parque industrial, traza líneas comerciales con el país y el mundo. La Mar del Plata del Sí, la del orden, la del trabajo y la libertad”, expresó Neme, y cosechó aplausos.

En esa misma línea, apuntó que «Mar del Plata dejó de ser una ciudad balnearia para ser una ciudad productiva e industrial«. «Quedó atrás la ciudad que se apaga en marzo», deslizó y para convalidar sus palabras habló de la generación del empleo.

«Los números no admiten interpretaciones ideológicas: en el último trimestre del 2025, la tasa de desempleo fue del 6.8%. La cifra más baja de nuestra historia para ese periodo. No se festeja, se continúa», manifestó.

En ese marco, Neme defendió a capa y espada al “empresariado que invierte” y dijo que son los que generan el 90% del empleo en la ciudad. «Ese es un logro de Guillermo: demostró la importancia de las medidas locales para lograr el desempleo más bajo de nuestra historia. No fue importante el resultado solamente, sino sacarnos de la cabeza la forma de gestionar de antes, aunque General Pueyrredon fue el municipio 135 de 135 en las prioridades de la Provincia. Hoy tenemos pleno empleo en la construcción y récord de metros cuadrados en obras privadas», subrayó, y sentenció: «El estado no crea trabajo genuino, el trabajo lo crean los privados».

«El que no es de acá, a su casa»: anuncios en Seguridad

Luego de prometer un mejor mantenimiento del espacio público y más calles reparadas durante 2026, Neme dedicó varios párrafos a uno de los temas de los que más le gusta y le rinde hablar: la seguridad.

Anunció una «iniciativa» que el Municipio llevará a cabo con el Ministerio de Seguridad de la Nación: «A toda persona que detectemos ejerciendo esta actividad ilegal y que no tenga domicilio en nuestra ciudad, los vamos a expulsar. Mar del Plata es una ciudad abierta para el que viene a disfrutar o a trabajar, pero no vamos a permitir que vengan de otros lugares a alterar el orden de nuestros barrios. Por eso, cada vez que encontremos uno que no es de acá, se vuelve a su casa«, advirtió y confirmó «la incorporación en la Patrulla Municipal de un cuerpo motorizado con vehículos nuevos porque para recuperar el orden se necesita presencia y capacidad de acción en todos los barrios».

Reservó un párrafo a criticar a la Provincia, a quien responsabilizó por la seguridad en la ciudad y volvió a la carga contra los cuidacoches: «Son delincuentes, son una mafia que se adueña de las calles y las veredas, son extorsionadores y violentos”, se despachó.

Fuente: MI8. (NOTA EN DESARROLLO)

Comentarios

comentarios