Neme: “Vivimos en una ciudad increíble que tiene todo, para nosotros la temporada es de 12 meses”

El Intendente Municipal encabezó la tradicional ceremonia que inaugura oficialmente la temporada de verano. Hubo números artísticos con la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata, el ensamble del Instituto Romairone y la Guardia Nacional del Mar.

El intendente municipal Agustín Neme encabezó la tradicional Bendición de las Aguas, evento que inaugura oficialmente la temporada de verano. El lugar elegido en esta oportunidad fue la Escalera Imperial en el Paseo Las Toscas, recientemente puesta en valor.

El acto contó con la Banda de Música de la Base Naval Mar del Plata que interpretó el Himno Nacional Argentino, además de Camila Galarraga (voz) y Lucas Nemi (guitarra) del ensamble del Instituto Romairone y la Guardia Nacional del Mar desarrolló un número musical. Mientras que el obispo Ernesto Giobando realizó la innovación religiosa.

“Vivimos en una ciudad increíble, tiene todo”, expresó Agustín Neme. “Tengo muchísimas expectativas en lo que viene, entendiendo que para nosotros siempre la temporada para Mar del Plata es de 12 meses. Lo vivimos el último fin de semana largo con un récord de más de 158.000 visitantes. Mar del Plata tiene la misma programación de eventos, en pocos días, que está teniendo Europa. Eso era impensado. Tener las marcas que tenemos en nuestra ciudad, hace seis años, era impensado. Dos Coto, un Hard Rock Café, ni hablar de Starbucks. Todos los eventos que Mar del Plata propone con la vinculación público privada. General Pueyrredon es un municipio que empuja y acompaña, que quita trabas para que el privado pueda darle más opciones, no solo a los vecinos, sino también a quienes nos visitan con ofertas para todo público”.

Seguidamente, el jefe comunal precisó: “Acá las individualidades no van, acá importa lo colectivo. Cuidar a quien trabaja en el mar, a quien viene a disfrutar del mar, cuidarnos entre nosotros -los mismos marplatenses y batanenses-, ser empáticos con quienes nos visitan, con todo lo que tenemos por delante, ser respetuosos y cuidar lo que hemos logrado hasta el momento”, agregó el Intendente.

“Mar del Plata es hermosa, la tenemos que cuidar y ser positivos en lo que viene. Estamos trabajando y empujando por Mar del Plata. Yo, en lo personal, tengo muchísimas expectativas en lo que viene. Invitamos a la gente a que se acerque a nuestra ciudad, que se lleve una experiencia como siempre propone Mar del Plata. No tengo dudas de que vamos a tener una gran temporada”, concluyó Neme.

También estuvieron presentes el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt; la rectora de la UNMDP, Mónica Biassone; jefes y representantes de las fuerzas armadas y de seguridad; legisladores; concejales; integrantes del cuerpo consular; representantes de las universidades; integrantes del Departamento Ejecutivo y de Entes municipales; empresarios; Pablo Aráuz Peral Ramos, familiar director del fundador de la ciudad; público en general.

