¿Nublado pero con 30º? Cómo estará el clima este sábado 24 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con cielo parcialmente nublado pero una temperatura que rondará entre los 25º y los 30º.

Para el inicio de este fin de semana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada agradable y con algunas nubes.

En la mañana de este sábado se presentarán 26 grados, con cielo parcialmente nublado y vientos de entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el norte.

Durante la tarde, la temperatura escalará hasta su máxima esperada de 30 grados, mientras que el viento seguirá a entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que se registrarán a entre 42-50 km/h.

Para la noche, bajarán algunos grados hasta llegar a los 25. Asimismo, habrá ráfagas más intensas de hasta 59 km/h.

