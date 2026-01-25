Nublado pero con una máxima de 34º: cómo estará el clima este domingo 25 de enero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con temperaturas de entre 27 y 34 grados y algunas nubes.

Para el cierre de este fin de semana en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima una jornada bien calurosa pero con algunas nubes.

En la mañana de este domingo se presentarán 29 grados, con cielo mayormente nublado y vientos de entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el noreste.

Durante la tarde, la temperatura escalará hasta su máxima esperada de 34 grados, mientras que el viento seguirá a entre 13 y 22 km/h.

Para la noche, bajarán algunos grados hasta llegar a los 27. Asimismo, habráráfagas que se registrarán a entre 42-50 km/h.

