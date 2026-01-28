Nueva instancia de inscripción para los cursos de Formación Profesional

A partir del 18 de febrero a las 9, las personas interesadas deberán completar el formulario ubicado en: https://www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2026 . Allí también se podrá encontrar la oferta que continúa disponible. Los cursos están destinados a personas mayores de 16 años, con estudios primarios completos.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Educación- informa que sus Escuelas de Formación Profesional abrirán nuevamente sus inscripciones el miércoles 18 de febrero, desde las 9 horas, buscando sumar interesados en sus cursos y capacitaciones en oficios gratuitos dentro de Mar del Plata y Batán.

Al igual que a finales del año pasado, la inscripción estará dividida en dos etapas que tendrán la misma importancia (una virtual y otra presencial), ya que, hasta no estar finalizadas ambas, el estudiante no tendrá reservado su cupo.

Para cumplir con la inscripción online, las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción en la página web del municipio: https://www.mardelplata.gob.ar/inscripcionFP2026 . Allí también se podrá encontrar la oferta que continúa disponible.

Una vez finalizada esta instancia, los aspirantes deberán presentarse con la documentación impresa requerida en la institución educativa que corresponda al curso elegido.

Las instituciones de Formación Profesional tienen como objetivo formar trabajadores con conocimientos sólidos, capaces de integrarse en las distintas etapas de la cadena productiva. Los cursos están destinados a personas mayores de 16 años, con estudios primarios completos, y que desean incorporar nuevas habilidades para fortalecer su perfil laboral o emprender de manera independiente.

Las propuestas se desarrollan en sedes ubicadas en los barrios Don Bosco, Las Américas, Cerrito Sur, Villa Lourdes, Centenario, Chauvin, Las Dalias, Villa Primera, Punta Mogotes y 2 de Abril.

