Nueva ola de calor en el centro del país: pronostican marcas de entre 30 y 44 grados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que desde este viernes comenzarán a subir las temperaturas en el centro del país, lo que atañe a todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Según el pronóstico extendido del organismo, el lunes 10 de febrero las marcas podrán acercarse a los 40 grados o más en algunos puntos específicos, por lo que podría desarrollarse una nueva ola de calor en forma progresiva.

“Y otra vez, el mismo calor. A partir de mañana las temperaturas irán en aumento en la franja central y se pondrá a tono con el norte argentino. Se esperan valores entre los 30 y 44 °C, así que te recomendamos mucha hidratación, protector solar y menos actividad física”, indicó el organismo junto a un mapa interactivo que da cuenta del incremento térmico que se dará entre el viernes y el lunes.

Por su parte, el meteorólogo Christian Garavaglia, precisó que el mes de febrero seguirá con importantes contrastes en el territorio nacional, con calor extremo en el norte y centro del país y temperaturas más bajas en el sur. Esa diferencia continuará generando lluvias y tormentas fuertes, como ocurrió esta semana en la provincia de Buenos Aires.

En el sitio Meteored, el especialista citó el caso de la localidad bonaerense de Punta Indio, donde la estación oficial del SMN reportó el miércoles 196 mm de lluvia en menos de 24 horas, 166 mm de ellos en el día pluviométrico estándar constituyendo un nuevo récord histórico para la ciudad.

A prepararse para una nueva ola de calor

El SMN define “ola de calor” a un período excesivamente cálido, en el cual las temperaturas máximas y mínimas superan, por lo menos durante tres días consecutivos y en forma simultánea, ciertos valores que dependen de cada localidad. De acuerdo al pronóstico emitido este jueves, entre el sábado y el lunes podría darse este fenómeno en territorio bonaerense, al elevarse las marcas térmicas.

Esta situación de calor persistente puede generar consecuencias negativas en la salud de la población, especialmente en los más chicos y los mayores de 65 años y en personas con enfermedades crónicas.

Para evitar sufrir un “golpe de calor”, se recomienda:

Aumentar la ingesta de agua, aún cuando no se sienta sed.

Evitar bebidas con cafeína, alcohol o con azúcar en exceso, y no consumirlas ni muy frías ni muy calientes.

Consumir frutas y verduras y mantener una ingesta liviana, evitando las comidas abundantes.

No realizar actividad física intensa.

