Nueva protesta de taxistas en el COM por el transporte ilegal

Taxistas volvieron a manifestarse frente al Centro de Operaciones y Monitoreo por la presencia de Uber y otras apps no habilitadas. Denuncian falta de controles, competencia desleal y advierten medidas más duras si no hay una mesa de trabajo con el Municipio.

Una nueva protesta de taxistas se desarrolló este martes en la sede del COM de Juan B. Justo, entre Dorrego y 14 de Julio, en Mar del Plata. Reclaman soluciones urgentes ante el avance del transporte ilegal mediante aplicaciones, la falta de controles y la ausencia de respuestas del Ejecutivo municipal.

La manifestación, que incluyó bombos y largas filas de taxis, redujo entre dos y tres carriles de circulación sobre Juan B. Justo. Desde el sector advirtieron que, si no hay definiciones en las próximas horas, podrían endurecer las medidas y cortar distintos puntos de la ciudad.

Reclamo por Uber y aplicaciones ilegales

Desde el lugar, Darío López, secretario adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxi, aseguró que el conflicto era previsible y que el sistema está fuera de control. En declaraciones radiales sostuvo que el servicio de taxis está regulado por la ordenanza 4471, mientras que quienes trabajan con aplicaciones lo hacen «por fuera de la ley».

López remarcó que no solo hay conductores locales trabajando de manera informal, sino también personas que llegan desde otras provincias para operar con aplicaciones durante la temporada. En ese contexto, recordó el caso ocurrido en la calle Independencia, donde un conductor que trabajaba con Uber atropelló y mató a un vecino, y señaló que ese hecho expuso la falta de controles.

«Nos exigen todo y a ellos nada»

El dirigente sindical cuestionó la desigualdad de condiciones entre taxis y transporte ilegal. Señaló que los taxistas deben cumplir con VTV, seguros, habilitaciones y requisitos estrictos, mientras que quienes usan aplicaciones circulan con vidrios polarizados, sin controles ni seguros, y sin pagar tasas.

También expresó malestar con el gobierno local y apuntó directamente al intendente Guillermo Montenegro. Afirmó que muchos trabajadores del taxi acompañaron su gestión, pero que hoy sienten que el sector es tratado como «ciudadanos de segunda».

Conflictos entre trabajadores y precarización

Otro de los puntos planteados fue la pelea entre trabajadores, ya que algunos taxistas, por necesidad económica, comenzaron a utilizar aplicaciones. López advirtió que esa situación genera enfrentamientos en lugares como la Terminal de Ómnibus y beneficia únicamente a las multinacionales, a las que acusó de precarizar el trabajo y operar sin reglas claras.

En ese sentido, afirmó que si se establecieran obligaciones y requisitos, las plataformas se retirarían de la ciudad porque «no quieren pagar nada» y funcionan con trabajadores «en negro».

Advertencia de cortes y pedido de mesa de trabajo

Durante la protesta, los taxistas mantuvieron un contacto con Rodrigo Goncalvez, jefe de Seguridad municipal, quien se comprometió a gestionar una reunión. Sin embargo, López advirtió que si no se presentaba el Intendente Neme, en el corto plazo, las medidas se profundizarían.

Según indicó, el sector reclama una mesa de trabajo para discutir una solución de fondo y regular la actividad. «No entendemos por qué se ataca a un trabajo regularizado y se empuja a la precarización», expresó.

El costo político de regular

Por su parte, Claudio Lassiar analizó que el conflicto tiene una salida institucional clara, pero que nadie quiere asumir el costo político. Señaló que hoy existe una ordenanza que establece una cosa, mientras que en la práctica ocurre otra, y que la solución sería discutir una normativa que contemple ambas realidades.

Mientras tanto, la protesta continuó frente al COM con fuerte malestar del sector, en un nuevo capítulo del conflicto entre taxistas, aplicaciones ilegales y el Municipio de General Pueyrredón, que sigue sin una respuesta definitiva.

Fuente: LU9

Comentarios

comentarios