Nuevas ubicaciones de los quirófanos móviles para animales

La próxima semana, los dispositivos funcionarán en Camet, la Sociedad de Fomento San Martín, la Sociedad de Fomento Jardín de Stella Maris, en el CAPS Belisario Roldán, en el Centro Cultural Batán y en la sede de Zoonosis y Bienestar Animal. Para conocer los requisitos y el cronograma semanal, los vecinos pueden ingresar www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Previamente se brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En el Galpón Municipal Camet, ubicado en Beltrán 5400, el servicio se brindará el lunes 9 de febrero antes de las 8. Mientras que del miércoles 11 al viernes 13 estará en la Sociedad de Fomento San Martín, ubicada en Génova 5284, también antes de las 8.

Por su parte, la Sociedad de Fomento Jardín de Stella Maris, ubicada en Av. Jorge Newbery 3414, funcionará el lunes 9 y del miércoles 11 al viernes 13 antes de las 8. En los mismos días y horario, funcionará el CAPS Belisario Roldán, ubicado en Rodríguez Peña 7848.

En la sede de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, las castraciones se realizan el lunes 9 y del miércoles 11 al viernes 13 a las 9 y el sábado 14 a las 8. Mientras que el sábado 14 antes de las 8 podrán acercarse al Centro Cultural Batán, ubicado en calle 128 entre colectora y 143.

Las castraciones en todas las sedes serán por orden de llegada y sin turno previo. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma de la próxima semana , los vecinos pueden ingresar en mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales.

