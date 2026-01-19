Nuevo capítulo en el caso del cuadro robado por los nazis hallado en Mar del Plata

La nueva heredera del cuadro «Retrato de una Dama» reclama su devolución

La nueva heredera del cuadro “Retrato de una Dama” reclama su devolución luego de que la Justicia argentina confirmó que el autor de la obra no es el retratista Giuseppe Ghislandi como se presumía en un comienzo de la causa, sino que corresponde al pintor italiano Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti, conocido como “Il Pitocchetto”.

Los especialistas de la Academia Nacional de Bellas Artes, Ángel Miguel Navarro y Alejo Gabriel Lo Russo, realizaron durante semanas diversos peritajes al cuadro hallado en una casa de Mar del Plata y que fue robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estos análisis permitieron determinar que la obra pertenece a Melchiorre Ceruti, que era parte de la colección del galerista Jacques Goudstikker y que está valuada en más de 250.000 euros.

Luego de que se conozca al verdadero pintor, en las últimas horas se supo que la verdadera heredera reclama que la Justicia le entregue la obra. Se trata de Marei von Saher, nuera de Goudstikker y heredera del galerista, quien vive en Estados Unidos.

Según se indicó, Goudstikker abandonó su galería de Ámsterdam en 1940 para escapar de la invasión nazi, lo que provocó que sus pinturas sean derivadas a Alemania, para luego repartirlas en diversos países. Es, ante esta división, que uno de los cuadros fue encontrado en la Argentina, en la casa donde vive la hija del ex funcionario nazi, Friedrich Kadgien, en Mar del Plata.

Ahora, con el resultado del peritaje realizado, la investigación continúa su curso en el Área de Investigación y Litigio de Casos Sencillos de la Unidad Fiscal de Mar del Plata, que extendió el plazo de la pesquisa hasta marzo próximo, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

A mediados de septiembre del año pasado el fiscal federal Carlos Martínez imputó a la hija del nazi y a su pareja por encubrimiento agravado. Además, remarcó que dicho delito “debe ser entendido como conexo a delitos de lesa humanidad”.

