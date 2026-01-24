Nuevo parte médico del Materno Infantil: evolución estable para Bastián tras otra cirugía

El nene de 8 años, internado desde el 15 de enero tras el choque entre una camioneta y una UTV en Pinamar, fue intervenido por sexta vez. Le realizaron una fijación cervical y una traqueostomía. Continúa en terapia intensiva, con evolución estable.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó este sábado que Bastián, el nene de 8 años que permanece internado en el Hospital Materno Infantil tras el grave choque entre una camioneta y una UTV ocurrido en Pinamar, fue nuevamente intervenido quirúrgicamente. Se trata de la sexta operación desde su ingreso al sistema de salud, el pasado 15 de enero.

De acuerdo al parte oficial, durante la jornada se le practicó una fijación cervical y, posteriormente, una traqueostomía. Ambas intervenciones forman parte del tratamiento integral que viene recibiendo el menor. Tras la cirugía, Bastián continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y su estado general es estable.

Desde el área de Salud explicaron que la fijación cervical es un procedimiento mediante el cual se unen dos o más vértebras del cuello utilizando implantes metálicos, como tornillos, placas o varillas, con el objetivo de brindar estabilidad a la columna cervical y favorecer una fusión ósea permanente. Este tipo de intervención se indica en casos de inestabilidad, fracturas u otras lesiones complejas.

En cuanto a la traqueostomía, detallaron que consiste en la creación de una vía respiratoria segura a través del cuello. En este caso puntual, la decisión médica se tomó porque el niño requirió ventilación mecánica durante un período prolongado, superior a los diez días, siendo esta alternativa más segura y confortable que la ventilación por vía bucal.

