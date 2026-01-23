Ola de calor en Chubut en medio de la crisis por los incendios forestales

Se esperan temperaturas altas durante esta semana que podrían reinstalar la amenaza de nuevos focos y daños adicionales.

La localidad chubutense de El Hoyo atravesará una ola de calor durante esta semana que intensificará el trabajo de los servicios de emergencia en los incendios forestales.

Este viernes la máxima en El Hoyo estará en 30 grados y, en los próximos días, la temperatura no bajará de los 28, teniendo su punto alto el jueves con unos sofocantes 34 grados.

Esto, sumado a la fuerte sequía y los vientos intensos, aumentan el drama en Chubut por los incendios forestales que arrasaron con miles de hectáreas, generando la autoevacuación de decenas de familias y la movilización de un despliegue operativo de gran magnitud.

El servicio meteorológico pronosticó una semana sin lluvias y con temperatura elevada, por lo cual las autoridades redoblarán la coordinación para impedir que el fuego continúe expandiéndose.

El avance de los incendios, intensificados por las condiciones meteorológicas hostiles, afecta áreas de alto valor ambiental como el valle del arroyo Planicie, los cañadones de El Trueno y Bahía Las Percas, donde bosques nativos se encuentran seriamente dañados.

Por su parte, el gobernador Ignacio Torres afirmó que más de 400 brigadistas trabajan de manera coordinada y que el despliegue incluye la utilización de 14 medios aéreos en el Parque Nacional Los Alerces y cinco adicionales en Puerto Patriada.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios