Operan a Bastián Jerez por séptima vez tras el accidente en Pinamar

El niño de 8 años volverá a ser intervenido este lunes. La familia espera que mejore su estado para trasladarlo al Garrahan.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanece internado en grave estado por el accidente ocurrido en la ciudad balnearia de Pinamar, volverá a ser intervenido quirúrgicamente este lunes.

Así lo confirmaron fuentes cercanas a la familia del menor y señalaron que será la séptima operación después del grave choque ocurrido en la primera quincena de enero en la zona de La Frontera en Pinamar.

En el Hospital Provincial Materno Infantil «Victorio Tetamanti» donde el niño permanece internado se encuentran su madre, Macarena Collantes, y su padre, Maximiliano Jerez.

La familia aguarda que Bastián tenga un cuadro estable para que se pueda realizar un traslado al Hospital Garrahan, en la Ciudad de Buenos Aires.

El menor sufrió graves heridas luego de que el vehículo UTV en el que iba junto con sus padres impactara contra una camioneta en la zona de los médanos de Pinamar.

Como consecuencia del choque, debió recibir maniobras de reanimación en el lugar, hasta que fue trasladado al Hospital Municipal, donde actualmente se encuentra internado en grave estado y fue operado en seis oportunidades.

Fuente: LU9

