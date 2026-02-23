Operan por décima vez a Bastián Jerez este mediodía: su válvula no drena bien

Así lo informó su mamá a través de Instagram. Contó que «está produciendo más líquido cefalorraquídeo de lo normal» lo que hizo que deba ingresar nuevamente a quirófano este lunes.

Operan por décima vez a Bastián Jerez este lunes luego de que sus familiares confirmen que su válvula no drena lo suficiente. En las últimas horas se conoció la primera imagen del pequeño desde el hospital, compartida por su mamá.

A través de su cuenta de Instagram, Macarena Collantes, informó que este lunes al mediodía Bastián va a ingresar de nuevo al quirófano al constatar que su válvula “no estaría drenando lo suficiente”.

“Está produciendo líquido cefalorraquídeo más de lo normal y eso estaría complicando hoy poder seguir avanzando”, detalló.

Ante esta nueva operación, que se trata de la décima desde su accidente en la zona de La Frontera en Pinamar, Macarena volvió a pedir oración por la salud de su hijo.

Mientras se evalúa la salud del menor, quien sufrió un grave accidente tras el choque de una UTV y una camioneta en los médanos, su mamá está citada a declarar el próximo 3 de marzo.

“Seguimos pidiendo cadena de oración para Bastián Jerez. Sigamos pidiendo por su pronta recuperación, que sane todo su cuerpo”, escribió Macarena Collantes al compartir una imagen del nene desde el Hospital Italiano de San Justo. Bastián pasó bien la noche gracias a Dios. Mañana le realizan una tomografía para ver cómo está su cabecita y su válvula nueva. Todo va a estar bien, hijo. Te amamos”, expresó.

Este lunes, sumó: «Por favor les pido que sigamos pidiendo por la salud de Basti. Dios te pido un milagro más. Dale hijito, sos muy fuerte, mami siempre te lo dice. Te amo Bas».

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios