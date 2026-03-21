OSSE avanza con una obra clave para fortalecer el sistema de agua y cuidar el acuífero

Obras Sanitarias Mar del Plata continúa con la ejecución de la obra de vinculación de los acueductos Norte y Sur, una intervención estratégica orientada a optimizar la distribución del agua y promover un uso más sustentable del recurso, que actualmente registra un 60% de avance.



En ese marco, el presidente de OSSE, Tomás Amato, recorrió el frente de trabajo junto al Gerente Técnico, Pascual Furchi, y su equipo, supervisando el desarrollo de las tareas que se llevan adelante en la zona de Ruta 226, kilómetro 7.



Allí se avanza con la instalación de cañerías que permitirán interconectar ambos sistemas. A partir de esta nueva infraestructura, OSSE podrá incorporar al servicio 2 pozos de explotación recientemente construidos.



La obra contempla el tendido de 2.578 metros de conductos de impulsión, con un plazo estimado de ejecución de nueve meses. Su objetivo es conectar el extremo final del Sistema Acueducto Sur (SAS) con una línea de pozos del Sistema Acueducto Norte (SAN), integrando así la red de abastecimiento.



Esta intervención permitirá:



* Optimizar la distribución del agua en toda la ciudad.

* Mejorar la eficiencia operativa del sistema.

* Promover un uso más equilibrado y sustentable del acuífero, favoreciendo la rotación entre perforaciones.

* Evitar la sobreexplotación de pozos específicos.

* Dar una respuesta más ágil ante picos de demanda o situaciones de emergencia.



De esta manera, OSSE consolida una infraestructura más moderna, resiliente y eficiente, alineada con los desafíos actuales de gestión del agua y el cuidado de los recursos naturales.



La obra representa un paso clave hacia un sistema más sustentable, preparado para responder a las demandas presentes y futuras de la ciudad.

«Obras Sanitarias: tres servicios, las 24 horas, siempre».

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