Otro día fresco y gris: cómo estará el clima este martes 8 de abril en Mar del Plata

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura no superará los 20° C y se esperan algunas precipitaciones por la tarde

Se suceden los días y el clima en Mar del Plata se mantiene en similares condiciones, y este martes 8 de abril se espera que vuelva a estar fresco y nublado.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura máxima será de 19° C por la tarde. A la mañana harán 16º C y a la noche 17º C.

Al principio el cielo estará mayormente nublado, mientras que a la tarde se esperan lloviznas, con 10 a 40% de probabilidades de lluvia. A la noche el cielo quedará parcialmente nublado.

En cuanto al viento, a la mañana soplará del este a 13-22 kilómetros por hora. A partir de la tarde virará al noreste con la misma intensidad, pero con ráfagas de 42-50 km/h.

Fuente: Mi8

