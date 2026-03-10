Otro día sin lluvias: cómo estará el clima este martes 10 de marzo en Mar del Plata

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado y habrá un ligero aumento de la temperatura.

El clima en Mar del Plata sigue muy estable y este martes 10 de marzo será otro día sin lluvias, con un ligero aumento de temperatura.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada, sin probabilidad de precipitaciones.

La temperatura a la mañana será de 17º C, a la tarde alcanzará una máxima de 24º C y a la noche bajará a 18º C.

En cuanto al viento, primero soplará desde el norte a 13-22 kilómetros por hora. A partir de la tarde virará al noreste a 23-31 km/h y al anochecer aumentará su intensidad a 32-41 km/h, con ráfagas de hasta 59 km/h.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios