Papelón de Racing: empató con Caracas y quedó afuera de la Sudamericana en fase de grupos

La Academia, que necesitaba ganar para seguir con vida, igualó 2 a 2 con el conjunto venezolano en un Cilindro a puertas cerradas y sufrió una temprana eliminación del certamen.

Racing empató 2 a 2 con Caracas en un Cilindro a puertas cerradas por sanción de Conmebol y quedó eliminado en fase de grupos de la Copa Sudamericana y con todavía una fecha para el cierre del Grupo E. El equipo de Gustavo Costas necesitaba ganar para seguir con chances de clasificación, pero volvió a mostrar fragilidad defensiva y pagó caro sus errores en una noche que sentenció su futuro continental en el año.

El conjunto venezolano golpeó desde el arranque con un insólito gol en contra de Gabriel Rojas antes del minuto de juego. Racing reaccionó rápido y alcanzó la igualdad a los cuatro minutos gracias a un tiro de Gastón Martirena de primera tras un centro al área que se metió entre las piernas del arquero. Y, a los 36 minutos, el local se puso 2 a 1 desde un penal que no debió ser cobrado (el árbitro vio una mano cuando fue hombro y en posición natural apoyado en el césped al realizar una barrida) y fue cambiado por gol por Maravilla Martínez.

Ya en el complemento, más precisamente a los 29 minutos, Caracas consiguió el 2-2 en una jugada insólita y polémica: Quintero cabeceó en un córner, Tagliamonte manoteó el balón para arriba, la pelota picó tres veces en el travesaño e Irving Gudiño la terminó empujando sobre la línea después de que un jugador venezolano cargó sobre el arquero. El árbitro no sancionó la falta, el VAR tampoco llamó y el gol fue convalidado.

La Academia empujó en el tramo final y generó varias situaciones: Maravilla Martínez desperdició una ocasión que era más fácil marcar que errar y por la que será nuevamente apuntado por la gente. Cuando iban 35 minutos en el reloj, se encontró con el balón en el área chica y con el arco a su merced después de un centro raso pero tardó en realizar la definición al querer darle con su pierna hábil y terminó bloqueado por Eduardo Fereira.

Racing quedó con cinco puntos, sin chances de alcanzar a Botafogo (13) y el propio Caracas (9) con una jornada por jugarse en el Grupo E. La Academia, que ganó este mismo trofeo en 2024 por primera vez en su historia, fue la gran decepción del certamen internacional.

Fuente: Diario Popular

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