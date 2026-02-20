¿Para playa? Cómo estará el clima este viernes 20 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable, con cielo algo nublado pero ideal para ir a la playa.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este viernes una jornada agradable con cielo algo nublado, con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima de 26.

En la mañana se presentarán unos 19 grados y un viento que soplará a entre 13 y 22 kilómetros por hora desde el sector este.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 26 grados, la máxima de hoy. El cielo continuará algo nublado y el viento incrementará su intensidad a entre 23 y 31 km/h.

Finalmente, en la noche de este viernes, la temperatura bajará hasta los 18 grados.

Fuente: Mi8

Comentarios

comentarios