Para un buzo y algo más: cómo estará el clima este lunes 23 de marzo en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con 20 grados y una leve probabilidad de tormentas aisladas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estima para este lunes una jornada con una leve probabilidad de tormentas y una temperatura que alcanzará apenas los 20 grados.

En la mañana se presentarán 16 grados y un viento que soplará a entre 23 y 31 kilómetros por hora desde el sector sudoeste. Asimismo, la probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas será de entre el 10 y el 40%.

Durante la tarde, la temperatura aumentará a 20 grados, la máxima de hoy, con un cielo que seguirá nublado y con chances de lluvia. Además, se registrarán ráfagas de hasta 50 km/h.

Finalmente, en la noche de este lunes, según el SMN, la temperatura bajará hasta unos 14 grados.

Fuente: MI8

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