Paro de la CGT: los gremios que adhieren y cómo funcionarán los servicios en Mar del Plata

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará un paro general de 12 horas este miércoles 24 de enero, que será acompañado por una movilización al Congreso en rechazo a las reformas que el gobierno de Javier Milei impulsa mediante mega DNU y la ley “ómnibus”.

«En este Plenario de Regionales ratificamos el paro nacional con movilización para el día 24 de enero», sostuvo el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, sobre el encuentro que reunió a más de 250 dirigentes cegetistas de todo el país.

En la ciudad participarán diversos sectores, algunos de ellos son: CTA, ATE, SUTEBA, UTA, STM, empleados de comercio, obreros navales, Camioneros, UOCRA, Bancarios, UPCN, SMATA, Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y bancarios.

Por la medida de fuerza este miércoles no habrá bancos y los colectivos reducirán su servicio. A pedido de la central obrera, los colectivos funcionarán con normalidad en todo el país hasta las 19. A partir de ese horario, se sumarán al paro por 4 horas reanudando el servicio a partir de las 00. De la misma manera funcionarán los trenes y en los vuelos habrá alteraciones desde el mediodía.

En cuanto al servicios de taxis, los pedidos por radio funcionarán y el acatamiento será dispar dependiendo del chofer.

El Sindicato de Trabajadores Municipales llevará adelante un paro de 12 a 00, aunque aclararon que se mantendrán guardias mínimas en distintas dependencias. En tanto, no habrá clases en escuelas de verano.

Se llevará a cabo una concentración al mediodía en Colón e Independencia.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) considera que el paro general −que implicará un día sin producción y sin actividad comercial− conllevará una pérdida económica mayúscula para el país. “Nuestras pymes necesitan trabajar, ya que sin trabajo no hay ingresos”, dijo el presidente de CAME, Alfredo González.

Fuente: Ahora Mar del Plata

