Paro nacional: El Municipio informa el cronograma de guardias para este jueves.

Se mantendrán guardias de las áreas de Salud, Higiene Urbana, Desarrollo Social, y Seguridad -a través del COM, la Patrulla Municipal, Tránsito y Defensa Civil-. Los Centros de Salud Ameghino, Batán, La Peregrina, Playa Serena y Oñativia permanecerán abiertos. No habrá recolección de residuos desde la noche de este miércoles y volverá a funcionar a las 20 de este jueves.

Debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Municipalidad informa el cronograma de funcionamiento de los distintos servicios municipales para este jueves.

Desde la Secretaría de Salud se indicó que los Centros de Atención Primaria que permanecerán abiertos serán Ameghino (Luro 10052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 360) y Oñativia (José Hernández 475). Ante emergencias médicas, el SAME funcionará las 24 horas a través del 107, mientras que la línea 109 estará disponible para asistencia en salud mental.

En materia de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias mediante el COM, la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En situaciones de emergencia, los vecinos deberán comunicarse al 911. En lo relacionado al servicio de seguridad en playas funcionará de 8 a 20. Al ser un servicio esencial, los guardavidas se adhieren al paro nacional pero desde sus puestos de trabajo. “Vamos a colocar las cuatro banderas y cerrar el puesto de guardavidas, pero el guardavida va a estar en la playa”, aclararon desde el sindicato.

Respecto de la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) informó que no habrá servicio de recolección de residuos desde la noche de este miércoles e incluye el turno diurno de mañana. El servicio de recolección retoma mañana en el turno nocturno, a partir de las 20.

Durante la jornada, el Cementerio Parque tendrá apertura y cierre de portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12. En el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 7 a 14. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 7.30 a 17.30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen de 8 a 13. No habrá introducción al depósito.

Mientras que desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122.

Debido a la medida, la salida paleontológica en El Marquesado prevista para mañana queda suspendida y se reprograma para el viernes 27 a las 11 en el mismo lugar. Esta propuesta tiene como objetivo dar a conocer uno de los yacimientos paleontológicos más importantes de Sudamérica. El encuentro incluye una charla introductoria y una recorrida práctica por la playa junto a especialistas.

Finalmente, Obras Sanitarias (OSSE) mantendrá sus distintos servicios de forma normal. Se recuerda que se pueden realizar consultas por WhatsApp al 2236948900, al 0810-666-2424 o a través del sitio web www.osmgp.gov.ar.

