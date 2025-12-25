Patiná gratis en la única pista de hielo de Mar del Plata

Este viernes 26 de diciembre, de 10:00 a 15:00, se realizará una nueva jornada solidaria en Bajo Cero, ubicado en San Martín 2245. Actividad para toda la familia. La entrada será gratuita con la entrega de un alimento no perecedero y el único requisito para ingresar a la pista es llevar medias.

En pleno centro de Mar del Plata, el reconocido espacio de comidas rápidas y patinaje sobre hielo propone una tarde distinta, combinando diversión y solidaridad en la única pista de hielo de la ciudad.

Todo lo recaudado será destinado una vez más para ayudar al comedor comunitario Ángel Sofía, ubicado en French 8650, en el barrio Libertad. El comedor funciona gracias al trabajo de voluntarios y brinda almuerzo y merienda todos los sábados, además de actividades recreativas.

Bajo Cero brindará todos los elementos de seguridad necesarios para patinar, como casco, rodilleras y coderas. Además, los más chicos pueden animarse a la pista acompañados por pingüinos andadores, pensados especialmente para quienes dan sus primeros pasos sobre el hielo.

