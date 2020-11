Paula Mantero “Es urgente un plan de seguridad para Sierra de los Padres”

La concejal de Acción Marplatense se refirió a la situación que atraviesan los vecinos de este sector de la ciudad y expresó “los vecinos reclaman frente a la ausencia del estado en materia de seguridad. Hay que tomar medidas urgentes”

Mantero recordó que “Sierra de los Padres y los barrios cercanos dejaron de ser un área de residentes ocasionales. Hoy es una zona comercial y productiva importante, y el lugar que muchas familias eligen para vivir por la tranquilidad y el contacto con la naturaleza” y añadió “esa calma, esa sensación de sentirse seguros en sus hogares, hoy se ve alterada por el crecimiento de los hechos de inseguridad”

La propuesta solicita al Intendente que revise, actualice, coordine y gestione un Plan de Seguridad para Sierra de los Padres y los barrios Santa Paula, Colonia Laguna de los Padres, La Peregrina, Colinas de los Padres, Gloria de la Peregrina, El Paraíso, Villa María del Mar y Colinas Verdes. También requiere la realización de un relevamiento sobre la cantidad de cámaras de seguridad instaladas por el municipio, ubicación y conectividad de la zona.

“Estamos hablando de una jurisdicción de 54000 hectáreas y es claro que los recursos habituales de la comisaría 14 resultan insuficientes. En los informes que elaboraba hace algunos años el Centro de Análisis Estratégico del Delito, ya se podía ver el aumento de los robos en viviendas, especialmente en horas de la tarde y noche, y es una tendencia que siguió creciendo” agregó la concejal

Mantero recordó que “en los últimos meses la falta de gestión y acuerdos con el Estado Provincial y Nacional significó que el municipio pierda el despliegue de fuerzas nacionales como Prefectura, y esto obligó a la policía bonaerense a rediseñar el despliegue de sus recursos, lo que impactó en la seguridad de esta zona”

Jornada de Trabajo sobre el delito en Sierra de los Padres

Después de participar de reuniones con vecinos e instituciones de la zona, los concejales de Acción Marplatense propusieron que se realice también una Jornada de Trabajo “como una instancia para escuchar a los vecinos y vecinas. Para que pueda haber un intercambio de opiniones con los responsables de la seguridad a nivel local, provincial y nacional”

Para finalizar, Mantero señaló que “No hay un plan municipal de seguridad. Desde nuestro bloque lo venimos planteando hace tiempo. El cambio de nombres no importa si no hay una estrategia integral, que fue abandonada en los últimos años. Se perdió el control de la policía local, se vació el Centro de Análisis Estratégico del Delito y no se tiene hoy conocimiento certero del mapa del delito. El gobierno municipal debe planificar una estrategia inteligente de seguridad para toda la ciudad, y también para los vecinos de Sierra de los Padres”.

