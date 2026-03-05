PEQUEÑO PEZ EN TANDIL, NECOCHEA Y MAR DEL PLATA

|Tras una década de construir un mundo mágico junto a sus seguidores, la banda de Ceci e Iván se encontrarán con su público nuevamente. Este año la música se vuelve juego, color y emoción. Pequeño Pez, la banda infantil que marcó una generación de familias con su propuesta original y de alta calidad artística regresa con su show. Mayo Viernes 22 – Teatro del Fuerte (Tandil) – Tickets Sábado 23 – Teatro Paris (Necochea) – Tickets
Domingo 24 – Teatro Radio City (Mar del Plata) – Tickets
Tras celebrar sus 10 años de trayectoria con dos shows inolvidables en el Teatro Gran Rex, con presentaciones en el Teatro Broadway y en los teatros más icónicos de Argentina, y una gira por Iberoamérica, el grupo vuelve a la cartelera con un espectáculo alegre y emotivo, ideal para disfrutar en familia.
|Una fiesta para los sentidos
El show combina música en vivo, teatro, danza y títeres, generando una experiencia inmersiva donde el público no solo escucha: también canta, baila, sueña y participa. A través de un viaje musical que atraviesa géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga. Pequeño Pez invita a explorar emociones, valores y aventuras que conectan con la infancia en su estado más puro.
Los personajes, las canciones y las historias son acompañadas por una puesta visual impactante, con marionetas, coreografías, invitados y sorpresas en cada función.
Un fenómeno que no para de crecer
Con más de 900 millones de reproducciones en plataformas digitales y recientemente incorporados al catálogo de Universal Latino, Pequeño Pez se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la música infantil en habla hispana.
Su séptimo disco, lanzado este año, sigue sumando oyentes en todo el mundo, mientras que sus shows en vivo se convierten en verdaderas celebraciones familiares.
Recientemente, la banda grabó sesiones en vivo junto a Los Tipitos, La Bersuit, Julián Kartun y Benja Amadeo, colaboraciones que reafirman el nivel musical del grupo y su lugar en la escena artística iberoamericana.
|Más que entretenimiento: contenido con valor «Peque Pez», como los llaman cariñosamente sus seguidores, trasciende el entretenimiento al brindar una experiencia educativa y enriquecedora a nivel emocional. A través de sus canciones, los niños exploran su cuerpo, identifican sus emociones y descubren el mundo que los rodea, estimulando la creatividad y fortaleciendo la conexión en familia.