PEQUEÑO PEZ EN TANDIL, NECOCHEA Y MAR DEL PLATA

Una fiesta para los sentidos

El show combina música en vivo, teatro, danza y títeres, generando una experiencia inmersiva donde el público no solo escucha: también canta, baila, sueña y participa. A través de un viaje musical que atraviesa géneros como el rock, el ska, la salsa, la chacarera y la murga. Pequeño Pez invita a explorar emociones, valores y aventuras que conectan con la infancia en su estado más puro.

Los personajes, las canciones y las historias son acompañadas por una puesta visual impactante, con marionetas, coreografías, invitados y sorpresas en cada función.

Un fenómeno que no para de crecer

Con más de 900 millones de reproducciones en plataformas digitales y recientemente incorporados al catálogo de Universal Latino, Pequeño Pez se ha consolidado como uno de los grandes nombres de la música infantil en habla hispana.

Su séptimo disco, lanzado este año, sigue sumando oyentes en todo el mundo, mientras que sus shows en vivo se convierten en verdaderas celebraciones familiares.

Recientemente, la banda grabó sesiones en vivo junto a Los Tipitos, La Bersuit, Julián Kartun y Benja Amadeo, colaboraciones que reafirman el nivel musical del grupo y su lugar en la escena artística iberoamericana.