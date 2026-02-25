Persecución, choque y explosión: el conductor que arrolló a una ciclista intentó tomar un arma antes de que lo detuvieran

El conductor que arrolló a una ciclista y estrelló el auto contra una vivienda había intentado evitar un control. Llevaba un arma y municiones.

La dramática situación que se vivió ayer por la tarde en la zona de Chauvin, donde una persecución terminó con una ciclista arrollada y el auto estrellado e incendiado contra una vivienda, comenzó con un control vehicular.

Las autoridades confirmaron que personal de Prefectura Naval Argentina se encontraba realizando recorridas preventivas por el barrio Santa Rita. En ese marco, vieron en San Salvador y Camusso a dos jóvenes que bajaban de un Ford Focus gris. Cuando vieron a los efectivos salieron corriendo y se metieron por los pasillos de una villa.

En el auto quedó un tercer ocupante que vio cómo los prefectos se acercaron para identificarlo. Así fue que realizó una maniobra y comenzó la fuga. El automovilista cruzó varios semáforos en rojo y jamás hizo caso a las órdenes impartidas por los motoristas de Prefectura.

La persecución contó con la colaboración de personal del Comando de Patrullas. En San Luis y Peña, el conductor del Focus chocó a una ciclista, perdió el control y se estrelló contra una casa. Inmediatamente el auto se prendió fuego.

Cuando los prefectos se acercaron al auto, vieron que el conductor estaba manipulando un arma de fuego por lo que efectuaron disparos preventivos con las escopetas calibre 12/70. Así fue que lograron aprehenderlo.

El conductor del Focus, de 25 años, fue identificado y se constató que registraba un pedido de paradero activo. Ante la presencia de un testigo, se requisó el auto y se encontró una pistola calibre .22, un cargador y una bolsa ziploc con 10 municiones.

Mantenida comunicación con la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Facundo De La Canale, se dispuso la aprehensión del joven bajo la carátula “Tenencia Ilegal de Arma de Fuego y Lesiones Graves con dolo eventual”, notificación de formación de causa y posterior traslado a la Unidad Penal 44 de Batán.

Cómo está la ciclista

La joven ciclista, de 18 años, fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Privado de la Comunidad con diagnóstico de politraumatismos. Al momento del traslado se encontraba lúcida, aunque tenía fractura en una de sus piernas. Asimismo, un efectivo interviniente fue asistido por presentar politraumatismo leve producto de la maniobra de reducción.

‼️URGENTE

Prefectura perseguía a delincuentes a bordo de un Focus en Peña y San Luis.



Los delincuentes chocaron a una ciclista que pasaba por allí.



El auto se estrelló contra una casa y se prendió fuego. pic.twitter.com/2SxlSE2FRS — Mi8 (@canal8mdp) February 24, 2026 Fuente: MI8

Comentarios

comentarios