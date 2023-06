Piden informes sobre la sanción aplicada a Playa Acevedo

El concejal del Frente de Todos Roberto Chucho Páez elevó un proyecto de comunicación mediante el cual le solicita al Departamento Ejecutivo informe y detalle respecto a la sanción aplicada a la Unidad Turística Fiscal Playa Acevedo mediante la Resolución 340/23 del Ente Municipal de Turismo.

En la presentación efectuada por el edil del FdT constan los siguientes puntos que deberán ser esclarecidos por el gobierno municipal.

En relación a la sanción aplicada:

Determine de ese número de unidades no autorizadas qué cantidad corresponde a carpas y qué cantidad a sombrillas, y en qué valores se comercializaron durante la temporada estival 22/23 Cuál es el parámetro utilizado para determinar el monto de la multa aplicada. Si la multa ha sido pagada. Cuál es el parámetro utilizado para determinar el monto del aumento extra de canon con que ha sido sancionado el concesionario. Si ha sido pagado ese aumento extra de canon. Cuáles otras U.T.F. han sido sancionadas en la pasada temporada 22/23 por explotación de unidades de sombra en exceso de las autorizadas.

En uno de sus párrafos el proyecto puntualiza que la Resolución 340/23 del Ente Municipal de Turismo, publicada en el Boletín Oficial el pasado miércoles 14 de junio, donde resuelve que el concesionario de la Unidad Turística Fiscal Playa Acevedo deberá afrontar un pago extra de canon de $1.293.100 y una multa de $237.657 por la instalación de unidades de sombra adicional no autorizada en la pasada temporada 2022/23. Allí también se menciona que según un trascendido periodístico, el Emtur constató que en el Balneario Costa del Sol (nombre comercial de la concesión de la mencionada U.T.F.) se explotaron 135 unidades de sombra más de las 100 que le correspondía, lo cual representa un excedente significativo respecto a las autorizadas.

“La irregularidad fue detectada en plena temporada, pero aparentemente se les permitió funcionar para no perjudicar a usuarios del balneario que ya las habían contratado. Ese incremento en las unidades de sombra no autorizadas no se consignó un detalle de qué cantidad corresponde a carpas y qué cantidad a sombrillas. Además, según algunos relevamientos de precios previos a la temporada 22/23, en este balneario de Félix U. Camet y Acevedo se podían alquilar de diciembre a marzo una carpa y una sombrilla por $290.000 (sin IVA) y $150.000 (sin IVA), respectivamente. Por tanto, de acuerdo a esos valores entonces, el $1.530.757 de más que deberá pagar el balneario por instalar un excedente de 135 unidades de sombra, corresponde a lo recaudado por el alquiler de menos de 6 carpas durante toda la temporada”, señaló Páez en referencia al proyecto presentado, avalado por todos los integrantes el bloque del FdT.

