Pinamar: más controles, mayores multas y 79 infracciones por alcohol positivo

La Frontera, la zona exclusiva de dunas y playas, está bajo la mira tras una serie de graves accidentes. Controles de la ANSV.

En medio de una serie de accidentes y pese a que bajó considerablemente la cantidad de vehículos en La Frontera, una de las zonas más conocidas de Pinamar, a 79 conductores se les retuvo el registro por alcoholemia positiva en los últimos días.Más noticias

Así se desprende de datos de Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que realizó operativos de control en los accesos a la ciudad y en la zona de La Frontera, donde, entre otros, se accidentó Bastián, el niño de 8 años que aún pelea por su vida.

Hasta el momento, la ANSV controló 13.800 vehículos y labró 207 infracciones. Del total, 79 fueron por alcoholemia positiva, (con registros máximos de 1,93 y 1,91 g/l), 40 por falta de documentación obligatoria y 13 vehículos sin patentes o con patentes adulteradas.

En estos controles, que se realizan en coordinación con la provincia de Buenos Aires y el municipio de Pinamar, se fiscalizan todo tipo de vehículos e incluyen verificación de documentación, condiciones de circulación y pruebas de alcoholemia a los conductores. En contextos de alto tránsito y uso recreativo compartido, conducir de manera temeraria o irresponsable genera un riesgo concreto e inmediato y las consecuencias pueden ser graves.

Además de estos operativos, la ANSV interviene sancionando a los conductores que evidencian conductas irresponsables en la vía pública, en el marco de las acciones de control y prevención vigentes. En Pinamar y en todo el país, la seguridad vial no admite excepciones.

Accidentes en La Frontera

Cabe recordar que tras una serie de accidentes, tanto Pinamar como Villa Gesell apuntalaron los controles para buscar que los vehículos circulen en orden y no por zonas peligrosas. En ese sentido, Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, aseguró que quienes corren picadas o realizan maniobras peligrosas en la zona de los médanos pueden tener multas que llegan a los 15 millones de pesos. También se les puede hacer una denuncia penal.

La Frontera, que cada año recibe a cientos de turistas con sus cuatriciclos, UTVs y 4×4, es una de las zonas más exclusivas de Pinamar, donde no hay carpas ni alambrados. Solo dunas, playas extensas y mar, lo que le permite a los fanáticos de la velocidad manejar sin reglas. Sin embargo, la condición de propiedad privada no excluye de manera automática la intervención del Estado.

Si bien la Municipalidad asegura que se ve condicionada porque las tierras son privadas, sí realiza de manera preventiva controles en los accesos. Después del accidente de Bastián, que sigue internado en Mar del Plata, esos controles se endurecieron.

Fuente: Agencia DIB

Comentarios

comentarios