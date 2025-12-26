Playa, sol y calor: cómo estará el clima este viernes 26 de diciembre

La máxima de 31 grados llegará cerca de las 17 horas y la mínima se registra en la madrugada. Soplará viento del norte

Este viernes será una jornada de playa con un cielo mayormente despejado durante casi todo el día y una máxima de 31 agrados que llegará después de las 15.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy se verá principalmente un cielo despejado aunque se esperan algunas nubes hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 14°C y 30°C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 17:00.

A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de norte, con rachas que podrán llegar hasta 48 km/h por la tarde.

La noche llegará con 26 grados, ideal para cenar afuera o pasear por la costa.

Fuente: Mi8

