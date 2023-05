Policía Federal de Mar del Plata rescató dos tigres de Bengala en Balcarce

Luego de un extenso trabajo de investigación, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata y personal de la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS), junto a un equipo de veterinarios de la Organización Mundial de Bienestar Animal Four Paws, llevaron adelante un rescate y evacuación en un campo ubicado en la ciudad de Balcarce a los fines de salvaguardar a dos tigres allí ubicados.

Dicha medida guarda relación con una investigación efectuada tiempo atrás, ordenada por el Juez Federal Santiago Inchausti, por efectivos de la Policía Federal Mar del Plata, donde junto con personal del aludido Ministerio concretaron una Orden de Allanamiento en un predio rural de la localidad balcarceña por Infracción a la Ley N° 22.421 (Protección y Conservación de la Fauna Silvestre), en donde se logró rescatar más de trescientos ejemplares vivos de fauna silvestre, quedando en el lugar dos tigres de Bengala, los cuales durante esta jornada fueron evacuados para ser trasladados al Santuario denominado Al Ma’wa for Nature and Wildlife ubicado en el país de Jordania.

Cabe destacar que para la investigación se había recabado gran cantidad de material probatorio, que incluyó la utilización de drones con sistema de video, lográndose constatar la existencia de dos ejemplares de tigres, los que se encontraban en un precario estado de conservación.

El Juzgado Federal de Mar del Plata, a cargo del Dr. Santiago Inchausti, dispuso el procedimiento, ordenando a los Organismos intervinientes que tomen los recaudos necesarios para la evacuación y el traslado de los ejemplares.

En virtud de lo acontecido, en horas de la mañana de este jueves, efectivos policiales acompañaron al personal de la Brigada de Control Ambiental, llevando adelante el registro y evacuación de los felinos. Para tal situación se encontraba presente un equipo veterinario experto de la Organización Mundial de Bienestar Animal Four Paws, el cual fue responsable de proporcionar los medicamentos necesarios para la sedación de los tigres, para posteriormente colocarlos de manera segura en cajas construidas según las normas IATA y trasladarlos en un camión hacia al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, desde donde saldrán del país durante esta medianoche en un vuelo de Turkish Airlines, con escala en Brasil y Turquía para finalmente aterrizar en Ammán, capital de Jordania, desde allí vía terrestre serán llevados al Santuario Al Ma’wa for Nature and Wildlife.

Extraoficialmente se pudo saber que gracias al accionar del personal de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación (MAyDS) y de la Policía Federal Argentina, se frustró meses atrás que el sujeto responsable de mantener en cautiverio a los felinos recibiera un oso grizzly, comúnmente conocido como oso gris. En el campo donde se realizo el rescate de los felinos permanecerán en calidad de depositario Judicial siete ejemplares de Puma que aguardan ser rescatados y evacuados una vez se halle un santuario que reciba ese tipo de especie.

Four Paws es una Organización Mundial de Bienestar Animal con sede en Viena, Austria, la cual se enfoca en mejorar las condiciones de vida de los animales, rescatando y protegiéndolos, por ese motivo se dispuso que la organización sea la encargada de realizar el traslado seguro de los felinos rescatados hacia el santuario denominado Al Ma’wa for Nature and Wildlife de Jordania, donde cuenta un espacio de 110 hectáreas y un recinto específico para cada especie que garantiza que los animales tengan suficiente espacio y las condiciones adecuadas que mejor se adapten a sus necesidades naturales.

