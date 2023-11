Por el Día de la Tradición, regala pastelitos en la puerta de su panadería vestida de paisana

Con un vestido fucsia, con ribetes blancos y pollera floreada, sólo por este viernes y hasta las 19 Miriam Bulacio convida y regala pastelitos caseros a quienes pasan por la puerta de su panadería “Media Luna”, en Rivadavia 3868.

“Es una de tantas otras dietas locas que tengo. Me pareció que estaba buenísimo festejar el Día de la Tradición, porque a la gente la pone contenta y a nosotros nos hace bien. Yo me vestí de paisana y al local, que lo abrimos hace seis meses, lo decoramos con elementos de nuestra tradición. Todos se van re agradecidos con los pastelitos. Algunos, incluso, frenan el auto y se llevan uno en el camino”, contó Miriam, que tiene 47 años y una capacidad de resiliencia increíble.

“Hace dos meses y medio, el 25 de agosto de este año, tuvo un ACV. Todavía me esto recuperando. Físicamente me siento muy bien y recuperé toda la movilidad. Pero neuronalmente, todavía por momentos tengo algunas sensaciones. Hacer estas cosas me hace bien”, contó a Mi8.

Según dijo la dueña de la panadería, que no tiene elaboración propia, porque es revendedora “pero de la mejor calidad”, ésta no es la primera idea que tiene para divertirse y contagiar la alegría. “Este va a ser el tercer año en que mi casa se disfraza de Navidad. Y este año, por suerte, también lo vamos a hacer en la panadería. 21, 22 y 23 de diciembre pueden acercarse de 19 a 21 a mi casa, en Olazabal y Rivadavia. Y el 24, vengan todos a la panadería”, invitó con tiempo Miriam.

-¿Y quién hace de Papá Noel? ¿Vos, Miriam?

-No, yo no. Mi marido, que es igual

Miriam se ríe. “Si no nos divertimos ahora, que tenemos motivos, cuándo lo vamos a hacer”, se pregunta en vos alta y nos invita a todos a escucharla en la radio, en la 89.7, en “ATR Mar de Música”.

