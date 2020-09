Por qué “Among Us” es el videojuego del momento

Es el título de moda estas semanas, gratuito para celulares y con un precio económico para PC. Sencillez, un vínculo con clásicos juegos de cartas y tendencia entre los usuarios.

Es gratuito para celulares y tiene un económico precio para PC. El juego desarrollado por un estudio independiente es tendencia en redes sociales. Ha despertado el interés de los streamers más famosos, como por ejemplo El Rubius, quien ha anunciado su intención de retirarse de YouTube, pero está muy activo estas semanas.

Among Us es un título donde hay que encontrar a un impostor entre los jugadores. A uno o dos usuarios se les asigna este rol, tienen que impedir el despegue de una nave y están escondidos entre los demás. Para encontrarlos, hay que hacer tareas de mantenimiento de la nave y también votar quién se cree que es el impostor, para echarlo fuera de la nave.

Está indicado para mayores de 10 años, tiene una gráfica muy simple, se juega en línea o con conexión local en partidas de entre 4 y 10 jugadores. Los creadores de Among Us recomiendan jugarlo de forma presencial con personas que compartan el WiFi, cada una con su dispositivo, o a través de internet con micrófono.

Cada vez que alguien descubre la escena de un crimen o que tiene sospechas, puede convocar a una reunión urgente en la que los integrantes de la partida deberán exponer algunas opiniones y defender su inocencia. Muchos usuarios lo vinculan a juegos de cartas como poliladron, por ejemplo.

Éxito indie

En dispositivos móviles, tanto para iOS y para Android, el título puede descargarse sin costo (aunque tiene anuncios). Para PC, en Steam, está disponible a $68 pesos argentinos. También es posible descargarlo desde el sitio de la desarrolladora, eligiendo cuánto pagar por el juego.

Creado por el estudio Innersloth, Among Us no es nuevo. Fue publicado en 2018 y en sus inicios alcanzaba pocas decenas de usuarios en línea jugando. Hoy, presenta picos de hasta un millón y medio de jugadores en simultáneo. En las últimas semanas ha presentado más transmisiones en la plataforma Twitch que títulos consolidados como Fortnite, GTA o Call of duty.

El estudio responsable de Among Us tiene otros desarrollos tales como Dig 2 China, un videojuego que permite excavar por el centro de la Tierra, hasta llegar a China. Es posible mejorar la excavadora y sumergirse en 13 capas de la Tierra. Es un juego lanzado en 2015, disponible en Play Store y App Store. Por otro lado, se encuentra The Henry Stickmin Collection, un título con robos a bancos, la misión de escapar de la prisión, robar diamantes, e infiltrarse en una aeronave. Es una serie de juegos que abordan estas temáticas y dan cuenta de cierta repetición (u obsesión) de los desarrolladores con ciertos temas.

El 1 de septiembre, la desarrolladora subió un tweet diciendo que sus servidores estaban al máximo de capacidad, pidiendo paciencia. Streamers que reúnen millones de seguidores han manifestado su fanatismo por este juego. Tal es el caso de El Rubius que transmite partidas con sus amigos. El youtuber de gaming Vegetta ha jugado en línea con el streamer español y también con Willyrex, otro streamer reconocido.

Inclusive, el futbolista argentino Sergio Kun Agüero, (slakun10 en Twitch) ha sentido curiosidad por Among Us y ha jugado el título en una transmisión. Lo hizo con el streamer español Ibai Llanos, quien resultó ser el impostor e hizo enojar al jugador del Manchester City ya que éste no pudo convencer a los demás y fue expulsado. El video de este momento se viralizó, con más de 2.7 millones de reproducciones en la cuenta de Twitter de Ibai.

