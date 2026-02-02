Prefectura detectó un buque pesquero extranjero en la Zona Económica Exclusiva Argentina

La embarcación Playa Da Cativa, de bandera española, fue detectada por el Sistema Guardacostas navegando a una velocidad compatible con tareas de pesca dentro de aguas jurisdiccionales argentinas.

La Prefectura Naval Argentina detectó, a través del Sistema Guardacostas, la presencia de un buque pesquero extranjero dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), el cual presentaba indicios compatibles con la realización de actividades de pesca ilegal.

Se trata del pesquero arrastrero Playa Da Cativa, de bandera del Reino de España, que fue identificado electrónicamente el domingo 1 de febrero. La embarcación permaneció en el área por aproximadamente 45 minutos, durante los cuales navegó a una velocidad inferior a cuatro nudos, comportamiento que, conforme a la normativa pesquera vigente, constituye una presunción de actividad de pesca por arrastre.

La incursión detectada representa una presunta infracción a la Ley N.º 24.922 – Régimen Federal de Pesca, que regula la explotación y conservación de los recursos pesqueros en aguas jurisdiccionales argentinas.

Cabe señalar que, previamente, el jueves 29 de enero, la Autoridad Marítima nacional había notificado al capitán del buque que se encontraba realizando tareas de pesca muy próximos al límite de la ZEEA, indicándole la necesidad de mantener un margen de seguridad a fin de evitar incursiones ante eventuales imprevisto. Dicha notificación fue debidamente recepcionada por el responsable de la embarcación.

El Sistema Guardacostas es una plataforma tecnológica de vanguardia en la región que integra múltiples fuentes de información para el monitoreo y control del tráfico marítimo. Es operado por personal de la Dirección de Tráfico Marítimo, Fluvial y Lacustre de la Fuerza y fue instaurado por el Ministerio de Seguridad Nacional.

