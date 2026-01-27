Prefectura detuvo a un hombre armado y con más de 50 envoltorios de cocaína

El individuo se trasladaba en moto y cuando notó la presencia del personal de la Fuerza intentó darse a la fuga, pero fue detenido a unas 15 cuadras.

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina detuvieron este lunes en Mar del Plata, luego de una persecución, a un hombre que transportaba un arma de fuego lista para disparar y más de 50 envoltorios de cocaína.

El hecho ocurrió en el marco de tareas de patrullaje, donde personal de la Fuerza observó a un hombre a bordo de una moto, quien, al notar la presencia de los uniformados, se dio a la fuga, lo que generó el seguimiento.

Seguidamente el hombre fue reducido por la Autoridad Marítima nacional. Se constató, posteriormente, que llevaba consigo un revolver calibre 38 con tres cartuchos en el tambor y 57 envoltorios con cocaína, además de dinero en efectivo y un teléfono celular.

Asimismo, se comprobó que la motocicleta involucrada exhibía un dominio que no coincidía con el número de chasis.

Intervino en la causa la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Fernando Berlingeri, quien ordenó la detención del hombre y se dispuso el secuestro de los objetos.

