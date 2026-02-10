Premios Estrella de Mar 2026: Pimpinela se alzó con el Oro en una noche de gala y homenajes

La tradicional ceremonia, realizada en el NH Gran Hotel Provincial, distinguió a lo mejor de la cartelera marplatense. Mirtha Legrand recibió el premio de Diamantes y la obra «Pretty Woman» fue una de las grandes ganadoras de la velada.

La ciudad de Mar del Plata volvió a vestirse de gala este lunes para celebrar la entrega de los Premios Estrella de Mar 2026. Organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTuryC), la ceremonia tuvo lugar en los salones del NH Gran Hotel Provincial, donde artistas, autoridades y referentes de la cultura se reunieron para reconocer el talento que brilla en «La Feliz» durante esta temporada de verano.

Bajo la conducción de la siempre elegante Teté Coustarot y Sebastián Pardo, la noche estuvo marcada por momentos de alta emoción. Uno de los puntos cumbres fue el reconocimiento a la trayectoria de la señora Mirtha Legrand, quien recibió el Estrella de Mar de Diamantes. El galardón destacó su compromiso inquebrantable con el espectáculo argentino y su histórico vínculo afectivo con Mar del Plata.

Pimpinela: El broche de oro

El momento más esperado llegó al final de la jornada cuando el dúo Pimpinela fue anunciado como el ganador del Estrella de Mar de Oro. Lucía y Joaquín Galán, quienes también se llevaron la estatuilla a mejor «Recital» por su show Noticias del amor, coronaron así una temporada de éxito rotundo, reafirmando su vigencia y el cariño del público tras décadas de carrera.

Los grandes ganadores de la noche

La escena nacional tuvo varios protagonistas destacados. El musical «Pretty Woman» se consolidó como uno de los favoritos al obtener el premio a Mejor Teatro Musical, Producción Nacional (Pardo Producciones) y Mejor Actriz de Teatro Musical para Florencia Peña. Por su parte, «La cena de los tontos» dominó en el rubro comedia, con distinciones para sus protagonistas, Laurita Fernández y Martín Bossi.

En el apartado dramático, «La ballena» se llevó los aplausos con el premio a Mejor Drama, la labor actoral de Julio Chávez y la dirección de Ricky Pashkus.

Menciones y cultura local

La entrega no solo celebró los grandes éxitos comerciales, sino también la gestión cultural y el talento local. Se otorgaron menciones especiales a figuras como Luis Brandoni, Mercedes Carreras y el joven violinista Juan José Kunert. Asimismo, propuestas innovadoras como el Proyecto Batata y el nuevo polo cultural Bendu Arena fueron reconocidos por su aporte a la vanguardia turística de la ciudad.

Con shows en vivo de Servián el Circo y el tenor Martín Masiello, la edición 2026 de los Estrella de Mar reafirmó que Mar del Plata sigue siendo el epicentro indiscutido del espectáculo argentino cada verano.

A continuación, la nómina completa de quienes se llevaron la estatuilla a su casa:

Listado Completo de Ganadores

Estrella de Mar de Oro: Pimpinela

Pimpinela Teatro Marplatense: El conventillo de la Paloma

El conventillo de la Paloma Actor Marplatense: Lalo Alías (La Madonnita)

Lalo Alías (La Madonnita) Actriz Marplatense: María Cámpora (Solos, un lienzo en blanco)

María Cámpora (Solos, un lienzo en blanco) Dirección Marplatense: María Carreras y Victoria Carreras (El conventillo de la Paloma)

María Carreras y Victoria Carreras (El conventillo de la Paloma) Producción Integral Marplatense: Vicky Bosso (Martín Masiello Crescendo) y coproducción (Operación Rosa Rosa)

Vicky Bosso (Martín Masiello Crescendo) y coproducción (Operación Rosa Rosa) Tributo: Culto gitano, Tributo a Sandro

Culto gitano, Tributo a Sandro Jazz: Elizabeth Karayekov Big Band

Elizabeth Karayekov Big Band Tango: Ya está en el aire

Ya está en el aire Música Marplatense: Hombrepie

Hombrepie Recital: Pimpinela (Noticias del amor)

Pimpinela (Noticias del amor) Rock: El plan de la mariposa

El plan de la mariposa Música Clásica: Martín Masiello (Crescendo)

Martín Masiello (Crescendo) Música Original: Camila Suero e Ignacio Corva (Fanfarria, Al latido de un compás)

Camila Suero e Ignacio Corva (Fanfarria, Al latido de un compás) Música Tropical / Cuarteto: Luck Ra

Luck Ra Fiesta: Elrow en Mute

Elrow en Mute Música Electrónica: Artbat en Mute

Artbat en Mute After de Playa: Konstantin Sibold en El Calamar Loco

Konstantin Sibold en El Calamar Loco Producción Musical: Mute (por su grilla de artistas internacionales)

Mute (por su grilla de artistas internacionales) Comedia: La cena de los tontos

La cena de los tontos Actriz de Comedia: Laurita Fernández (La cena de los tontos)

Laurita Fernández (La cena de los tontos) Actor de Comedia: Martín Bossi (La cena de los tontos)

Martín Bossi (La cena de los tontos) Comedia Dramática: El secreto

El secreto Actor de Comedia Dramática: Gerardo Romano (El secreto)

Gerardo Romano (El secreto) Actriz de Comedia Dramática: Malena Solda (Made in Lanús)

Malena Solda (Made in Lanús) Drama: La ballena

La ballena Actor de Drama: Julio Chávez (La ballena)

Julio Chávez (La ballena) Actriz de Drama: Gabriela Toscano (Relatividad)

Gabriela Toscano (Relatividad) Dirección Nacional: Ricky Pashkus (La ballena y Pretty Woman)

Ricky Pashkus (La ballena y Pretty Woman) Teatro Musical: Pretty Woman, el musical

Pretty Woman, el musical Actor de Teatro Musical: César “Banana” Pueyrredón (La llamada)

César “Banana” Pueyrredón (La llamada) Actriz de Teatro Musical: Florencia Peña (Pretty Woman)

Florencia Peña (Pretty Woman) Music Hall – Café Concert: Fátima Universal

Fátima Universal Humor: Experiencia Dalia Gutmann

Experiencia Dalia Gutmann Labor Humorística: Fátima Flórez (Fátima Universal)

Fátima Flórez (Fátima Universal) Actuación de Reparto: Mariano Magnífico (Pretty Woman)

Mariano Magnífico (Pretty Woman) Unipersonal: Chanta

Chanta Espectáculo Alternativo: Mayumana

Mayumana Labor en Espectáculo Alternativo: Diego Ramos (Sex, la obra)

Diego Ramos (Sex, la obra) Revelación: Juli Castro (La llamada)

Juli Castro (La llamada) Stand Up: Te pido mil disculpas (Nahuel Ivorra y Ceci Hace)

Te pido mil disculpas (Nahuel Ivorra y Ceci Hace) Infantil: Mor Malhu

Mor Malhu Recital Infantil: Pequeño pez

Pequeño pez Variedades: Servián, el circo – El origen mágico

Servián, el circo – El origen mágico Transformismo: El hotel de las ladies deluxe

El hotel de las ladies deluxe Danza Nacional: Bloody Tango

Bloody Tango Danza Marplatense: Destino Tango

Destino Tango Coreografía: Franco Rau (Servián, el circo)

Franco Rau (Servián, el circo) Compañía de Danza: Ballet Iñaki Urlezaga

Ballet Iñaki Urlezaga Escenografía: Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo (Chanta)

Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bo (Chanta) Vestuario: Equipo de Servián, el circo

Equipo de Servián, el circo Iluminación: Equipo de Fátima Universal

Equipo de Fátima Universal Producción Nacional: Pardo Producciones (Pretty Woman / Fátima Universal)

Pardo Producciones (Pretty Woman / Fátima Universal) Microteatro: Preguntitas al tarot

Preguntitas al tarot Autor Nacional: Andrés Bazzalo (Cuestiones con mi padre)

