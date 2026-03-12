Prepagas: ya se pueden comparar precios y ver cuánto cuesta cada plan

El Gobierno difundió los valores de referencia de planes básicos de medicina prepaga para dos adultos y un menor con el objetivo de facilitar la comparación de precios entre empresas y que los usuarios puedan elegir su cobertura de salud con mayor información.

Los datos corresponden a valores publicados por las propias compañías en la página web de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), según indicaron fuentes oficiales.

De acuerdo con esa información, el plan más económico corresponde a Medifé con un valor de $464.466, seguido por Accord con $479.328,48 e Italiano con $500.295.

Luego se ubican Galeno con $511.943,17 y Swiss Medical con $523.620, mientras que Medicus registra un valor de $577.599.

Entre los planes con mayor costo figuran Omint con $635.061, OSDE con $649.266 y Avalian con $673.224.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los valores corresponden a una referencia para dos adultos de entre 36 y 40 años con un hijo, en regiones AMBA/País, modalidad directa de afiliación, plan más económico y sin preexistencias.

La referencia corresponde a marzo de 2026, excepto en el caso de Galeno, que presenta valores informados a febrero de 2026.

El ministro de Salud, Mario Lugones, sostuvo que la publicación de estos datos forma parte de una política para transparentar el sistema de salud y permitir que los usuarios puedan comparar precios y elegir con mayor libertad la cobertura que mejor se ajuste a sus necesidades.

Según explicó el funcionario, actualmente las empresas de medicina prepaga deben informar el valor de sus planes y mantener esos datos actualizados todos los meses en el sitio web de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Fuente: Ahora Mar del Plata

