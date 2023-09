Presentan la primera cerveza del mundo en homenaje a Louis Pasteur

Ya se encuentra disponible en todos nuestros locales una nueva edición de Pasteuripasión, la primer cerveza del mundo en homenaje a Louis Pasteur.

Pasteuripasión es una Session India Pale Lager, muy tomable y refrescante, donde destacan aromas y sabores cítricos provenientes de las variedades de lúpulo Citra y Cascade. En esta tercer edición, contamos con la colaboración de:

🔸Yakima Chief Hops: Con sede en el noroeste americano, Yakima Chief es uno de los principales distribuidores de lúpulo a nivel mundial. Se caracterizan por su calidad y por el enorme cuidado que ponen en la preparación y distribución de sus lúpulos.

🔸Laboratorio Vermont: La primer bioplanta tipo estadounidense pero en Sudamérica. Cuentan con un gran laboratorio ubicado en Santa Fe, donde producen diversas levaduras líquidas de distintos orígenes y de gran calidad.

El objetivo de esta cerveza es rendir homenaje a una figura no sólo con gran importancia en el mundo de la cerveza, sino que también sus descubrimientos tuvieron una enorme importancia en diversos campos de las ciencias naturales, sobre todo en la química y la microbiología.. hablamos de Louis Pasteur, quien con las vacunas que desarrolló ha protegido a millones de personas.

Al entender que los gérmenes causan enfermedades revolucionó la atención médica. Encontró nuevas formas para hacer que los alimentos que consumimos no nos hicieran daño con la invención de la pasteurización (y si, ¡inventó este proceso con una cerveza! y no con la leche como se cree erróneamente). Descubrió también que la fermentación se debía a organismos vivos ¡la levadura! y que no era por arte de magia, ni por acción de los Dioses…

Además, algo muy significativo, es que era un apasionado por la cerveza, escribió su propio libro en donde se reúnen todas las conclusiones de años de estudios en materia cervecera, obra que tuvo un impacto sin precedentes en la industria.

🧪 ¡Pasteuripasión III: una cerveza ligera pero refrescante, con notas cítricas pronunciadas, una birra de la cual creemos Pasteur estaría orgulloso!🔬

A partir de este Viernes 29 de Septiembre también disponible en formato lata a través de nuestra tienda online.

