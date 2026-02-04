Pretty Woman entre las obras más nominadas en los Premios Estrella de Mar: “Soy feliz haciendo teatro en Mar del Plata”

La esperada lista de nominados a los Premios Estrella de Mar 2026 fue dada a conocer este lunes por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, marcando el pulso artístico de la temporada teatral de verano. Entre más de 350 espectáculos inscriptos, Pretty Woman, el musical se destacó con ocho nominaciones en categorías clave que reflejan tanto su impacto en el público como la calidad integral de su producción, ubicándose además entre las obras más nominadas de la temporada junto a la comedia La Cena de los Tontos.

La obra, basada en el clásico cinematográfico y adaptada al formato de teatro musical y con la producción de Pardo en conjunto con Dulce Granados, logró posicionarse en múltiples ternas de estos prestigiosos galardones que se entregarán el lunes 9 de febrero en el Hotel Provincial, una de las noches más esperadas del calendario cultural marplatense.

Un musical con fuerte protagonismo en las nominaciones

Pretty Woman, el musical fue seleccionado en la categoría Teatro Musical, compartiendo terna con otros títulos destacados de la cartelera. Esta postulación consolida su lugar como uno de los espectáculos más relevantes y convocantes de la temporada 2026.

Además, varios integrantes del elenco y del equipo creativo recibieron reconocimientos individuales. Juan Ingaramo fue nominado como Actor de Teatro Musical, mientras que Florencia Peña obtuvo su nominación como Actriz de Teatro Musical, reafirmando su protagonismo en la escena teatral de verano.

En este contexto, la propia actriz celebró la noticia y expresó su vínculo con la ciudad: “Soy feliz haciendo teatro en Mar del Plata y con su gente”, resumió tras conocerse las postulaciones.

A su vez, Ricky Pashkus fue distinguido en la categoría Dirección Nacional por su trabajo al frente de la puesta.

En el plano técnico, la producción también logró destacarse: Jorge Ferrari compite en la terna de Escenografía y Mercedes Colombo fue nominada por su labor en Vestuario, dos rubros fundamentales en la estética y el impacto visual del espectáculo.

Por último, Mariano Magnífico recibió su nominación en la categoría Actuación de Reparto, sumando aún más reconocimiento al sólido trabajo actoral del elenco.

Con una marcada presencia tanto en rubros artísticos como técnicos, y posicionada entre las más nominadas de la temporada, Pretty Woman, el musical se perfila como uno de los grandes protagonistas de la premiación, mientras continúa su exitosa temporada en Mar del Plata y mantiene la atención del público y la crítica especializada.

Comentarios

comentarios