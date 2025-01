PRIMER SHOW DEL AÑO EN ABBEY ROAD «EQUINOXIO Y PURPLE NIGHTS»

Considerado uno de los más convocantes tributos a Red Hot Chili Peppers de la ciudad de Mar del Plata, inicia el 2025 junto al mejor tributo a Deep Purple de la Argentina ( así los mencionó Mario Pergolini) los marplatenses «Purple Nights», quienes fueron ganadores a los premios «Estrella de Mar 2022».

Será el próximo viernes 3 de enero desde las 21:00hs en el escenario de Abbey Road (Juan B. Justo 620).

«Desde que existe este lugar , todos los músicos siempre soñamos con dar un concierto ahí, cuenta con la infraestructura de sonido y luces para dar un concierto de rock n roll en su máximo esplendor. Nos permite brindarle al público un concierto cargado de energía que siempre queremos dar», Son las palabras de Pablo Arcidiácono, bajista de la banda.

El 2024 fue un año inolvidable, comenzaron con una temporada muy intensa donde recorrieron los mejores escenarios de la ciudad y la zona. La serie de conciertos llamados “Argetina Loves Chili Peppers” les valió una nominación a los últimos premios «Estrella de Mar» . Para este 2025 el objetivo es tratar de llegar , no solamente a este prestigioso premio, si no que además de seguir evolucionando en cada show.

Como en cada presentación realizan una temática distinta sobre la banda californiana, para esta ocasión lleva como título «Me and My Friends» que representa a una de las canciones de Red Hot Chili Peppers, que como adelanto de lo que será este show, no faltarán ningún hit como también los B-Sides que ni los propios Chili Peppers han llegado a tocar en vivo y contarán con varios músicos amigos como invitados.

Por su lado «Purple Nights», formado por prestigiosos músicos de la ciudad: Nicolás Echiverry: Voz – Alejandro Suarez: Guitarra – Ignacio Subiros: Órgano Hammond y Piano – Adolfo Galli: Batería y Leandro Blandi: Bajo y coros. Preparan un concierto de comienzo de año cargado con los mejores clásicos de la legendaria banda inglesa Deep Purple que continúan vigente desde 1968.

Este reconocido tributo comienza a transitar sus 20 años de trayectoria, fundado en el año 2005 recorriendo varios escenarios del circuito local, logrando en abril del 2007 un Teatro Colon a sala llena.

