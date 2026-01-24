Producción y servicios marplatenses participaron del encuentro Crecimiento Inteligente

Más de 60 empresas y pymes de Mar del Plata participaron del encuentro Crecimiento Inteligente, una capacitación–taller y sin arancel impulsada por Mercado Inteligente, que tuvo lugar en el Salón del Club Motonáutico de Mar del Plata, un espacio emblemático de la ciudad que ofreció el marco ideal para el intercambio, el aprendizaje y el networking.

La jornada se desarrolló con una destacada convocatoria y una activa participación del sector productivo y de servicios locales, que encontró en este espacio una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos actuales del mercado y el ecosistema digital, compartir experiencias y generar feedback en torno a herramientas clave como e commerce, posicionamiento online, redes sociales y tiendas virtuales.

El encuentro se realizó en el marco de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Mercado Inteligente, reafirmando su compromiso con el acceso a la capacitación, la profesionalización de empresas y pymes, y el fortalecimiento del entramado productivo local a través de acciones formativas sin arancel.

La capacitación estuvo a cargo de Ezequiel Alonso, cofundador de Mercado Inteligente, consultora especializada en estrategia digital, quien compartió conocimientos, casos reales y herramientas prácticas aplicadas al contexto actual de los negocios.

La actividad contó con el acompañamiento institucional de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público-Privada de la Municipalidad de General Pueyrredon, y con la presencia de Hernán Alcolea, Director General de Comercio e Industria, y del Secretario de Educación de General Pueyrredon, Fernando Rizzi, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro.

Finalizada la capacitación, los participantes compartieron un espacio de networking con degustación de producción marplatense, con el acompañamiento de pymes locales que se sumaron a la propuesta, entre ellas Cerveza Ogham, Cerveza Sol de Invierno, Alfajores Dulce Bocado, Catalinas’s Catering & Lunch, Mielina y Dulces Sueños, fortaleciendo el intercambio y la visibilidad de productos de la ciudad.

Al cierre de la jornada, Ezequiel Alonso destacó:

“Creemos profundamente en la capacitación como herramienta de crecimiento real para las empresas. Generar estos espacios gratuitos, federales y con fuerte anclaje local forma parte del compromiso que asumimos desde Mercado Inteligente con el desarrollo productivo y la profesionalización del ecosistema emprendedor y empresarial.”

Asimismo, remarcó la continuidad de la agenda federal de estos encuentros, que ya tuvo ediciones en distintas ciudades del país y que continuará en los próximos meses, consolidando una red de capacitación y vinculación orientada al crecimiento inteligente de empresas, pymes y servicios.

SOBRE MERCADO INTELIGENTE

Es una empresa que viene del desarrollo de negocios y productos en el mundo tradicional. Con el tiempo, sintieron la necesidad de acompañar a las marcas en la transformación digital y así nació Mercado Inteligente: una consultora enfocada en desarrollar negocios digitales en toda Latinoamérica. Su especialidad es el e-commerce y el marketing digital, con un enfoque muy práctico y personalizado. Se involucran en el día a día de cada cliente, no solo diseñando estrategias, sino también capacitando a sus equipos y brindando las herramientas necesarias para construir juntos el ecosistema digital que potencie su crecimiento.

