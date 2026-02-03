Pronóstico de más tormentas: cómo estará el clima este martes 3 de febrero en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó más precipitaciones para la ciudad y con fuertes ráfagas durante el día.

Después de la fuerte tormenta que azotó ayer a Mar del Plata, este martes 3 de febrero se pronostican más precipitaciones.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a la mañana se esperan tormentas (40 a 70% de probabilidades de lluvia), mientras que a partir de la tarde se esperan tormentas aisladas, con 10 a 40% de probabilidades de precipitaciones. Por el momento no hay alertas emitidas para General Pueyrredon.

La temperatura será de 23º C a la mañana y a la tarde se alcanzará una máxima de 28º C. A la noche bajará a 18º C.

En cuanto al viento, primero soplará desde el sudoeste a 13-22 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 km/h. A la tarde virará al sur bajo la misma intensidad y al anochecer provendrá del este a 13-22 km/h.

