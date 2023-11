Pulti: “Están en juego los valores y el futuro de los argentinos”

En declaraciones radiales ofrecidas a diferentes medios Gustavo Pulti “llamó a votar por Massa” y señaló que “son días de definiciones muy importantes acerca de la Argentina que queremos y el proyecto de país que necesitamos para vivir mejor. Por eso los marplatenses tenemos la responsabilidad de compartir nuestras reflexiones para poder tomar la mejor decisión”.

En ese sentido Pulti señaló que “hemos tomado la iniciativa de poner negro sobre blanco: por un lado está el proyecto que propone Sergio Massa y por el otro el que impulsa el viejo liberalismo con sus nuevos socios. Por un lado, la propuesta de Massa de defender la industria nacional, impulsar la inversión, el mercado interno y relacionarnos con el mundo defendiendo el trabajo argentino. Por el otro la apertura indiscriminada de la economía, la eliminación del peso como moneda nacional y la destrucción del Estado. Como si los docentes, las universidades públicas, los trabajadores y trabajadoras de la salud, de la justicia o de la policía, fueran enemigos del bienestar”.

Pulti, también diputado electo desde el 22 de octubre pasado, inició lo que se denomina una “campaña de información” en la que también participarán otros representantes de Acción Marplatense, junto a sus aliados del Encuentro Marplatense y Unión por la Patria con encuentros presenciales, videos y publicaciones a través de las redes sociales y medios de prensa, donde se abordan las implicancias que puede tener para la vida de los marplatenses el proyecto que impulsa Unión por la Patria con la presidencia de Sergio Massa frente a la propuesta del liberalismo que encabezan Milei, Macri y Bullrich.

En la misma línea, Pulti afirmó que “además de lo programático está en juego todo un sistema de valores, se podría decir una verdadera cultura. La venta de órganos, la venta libre de armas, la pérdida de la educación y la universidad gratuita o la salud privatizada que propone el liberalismo nos remiten a una idea de sociedad en la que solo podrán estar bien, y no sabemos hasta donde, los que tienen mucho. Porque los mercados, por definición, no tienen proyectos de bienestar sino de rentabilidad. A los mercados no les preocupa ser justos, ni promover la educación o cuidar la salud. No es su función. Esos son cometidos públicos que expresan los Estados. Los mercados pueden comprar o vender órganos o armas sin preocuparse por la suerte de las personas”, afirmó el diputado electo.

Pulti propuso que “en los próximos días miremos del derecho y del revés todo lo que está en juego, porque la decisión puede no tener vuelta atrás; como le pasó a Ecuador, a Zimbabwe o a El Salvador cuando decidieron dolarizar y arruinaron sus economías y el futuro de su gente”.

Para finalizar Pulti manifestó que “en Stella Maris o en el Barrio Belgrano, en Parque Luro o en los Acantilados, en el Martillo o en la Sierra de los Padres; en Batán o en la costa, tendremos presente en cada esquina y en cada realidad concreta la Argentina que elijamos: jóvenes con armas o con computadoras, pulóveres marplatenses o camisetas chinas, moneda argentina o dólares para pocos, educación pública o bancos vendiendo vouchers para entrar a un aula. Estoy convencido que los marplatenses tienen claro que es lo mejor para nuestra ciudad y para toda la Argentina”.

