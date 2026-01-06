Punta Mogotes abrió su temporada 2026 con artistas, show y referentes del turismo

Con un acto encabezado por autoridades provinciales y locales, se realizó este lunes en el Balneario 12 el lanzamiento oficial de la temporada 2026 de Punta Mogotes, uno de los complejos turísticos más emblemáticos de Mar del Plata.

Del evento participaron el administrador general del Ente Punta Mogotes, Fernando Maraude, la subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, y representantes del Consorcio de Concesionarios, quienes destacaron el crecimiento sostenido del complejo y su consolidación como un polo turístico integral, con identidad propia dentro de la ciudad.

También acompañaron la jornada representantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, el Colegio de Martilleros y figuras del ámbito artístico y cultural que integran la cartelera teatral marplatense.

Estuvieron presentes Alejandro Paker, Juan Butti, Pablo Brunetti y el reconocido director Oscar Barney Finn, quienes celebraron la articulación entre turismo, cultura y recreación.

Con sus 24 balnearios, amplia oferta gastronómica, espacios públicos renovados, canchas deportivas, El Parque de Mogotes y el SuperJump —el inflable más grande de Latinoamérica—, Punta Mogotes se reafirma como uno de los destinos más completos de la Costa Atlántica.

El evento cerró con un cuadro artístico de Fantasía Sobre Hielo, el auténtico circo sobre hielo que también se sumó al lanzamiento con una presentación que deslumbró al público presente y anticipó una temporada repleta de propuestas para toda la familia.

