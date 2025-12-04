«QUE PAR DE PAJAROS LOS DOS » Música y Humor en el fin de semana largo

El humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez se presentan el próximo domingo a las 21 horas en el Teatro Municipal Colón.

El show recorre los grandes éxitos del cancionero popular argentino con temas de Cacho Castaña, el Paz Martínez, Carlos Rivera y Los Nocheros entre otros. A esto se le suma la impronta de un humor apto para todo público con chistes y monólogos sobre nuestras costumbres, recuerdos de nuestra infancia, el matrimonio y las vivencias cotidianas.

Una propuesta para reír y disfrutar con adelantos de su nuevo espectáculo de la próxima temporada, que incluyen un particular cuadro de malambo , un tanguero bilingüe y un homenaje a los grandes folkloristas argentinos

