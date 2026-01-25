«¡Qué placer verte otra vez!»: Ciro y Los Persas desataron un ritual para 6500 personas en Bendu Arena

En una noche cargada de clásicos y emoción, el ex líder de Los Piojos transformó el nuevo venue marplatense en una verdadera fiesta del rock nacional que culminó con una versión inolvidable del Himno Nacional.

Este sabado 24 de enero, Ciro y Los Persas desembarcaron en Bendu Arena y transformaron el recinto en un verdadero ritual rockero. Ubicado estratégicamente en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, el espacio fue el punto de encuentro de 6.500 fanáticos que llegaron para vivir un show intenso, reafirmando que la conexión entre el artista y su público sigue más firme que nunca.

Desde los primeros acordes, la banda salió a marcar el pulso con un setlist contundente. El pogo y los coros eternos fueron la respuesta inmediata de una audiencia que mantuvo la energía al máximo de principio a fin. El recorrido musical combinó hits históricos con material reciente, logrando ese viaje emocional que solo el rock nacional puede generar.

El momento de mayor sensibilidad llegó hacia el cierre, cuando Ciro tomó su armónica para interpretar el Himno Nacional Argentino, un broche de oro que puso la piel de gallina a todos los presentes. Con una banda afilada y un sonido potente, la fecha se inscribe como una de las más intensas del verano marplatense.

Próximas fechas y entradas

Si no querés quedarte afuera de los próximos eventos en el parador, podés adquirir tus tickets en el sitio oficial de Ticketek.

También está disponible la venta presencial en la boletería de Bendu (Av. de los Trabajadores 150), abierta de martes a domingo de 11:00 a 21:00 h. Se aceptan pagos en efectivo y todas las tarjetas.

Estacionamiento: https://bendu.seekerparking.ar/

Instagram: @benduarena

Web: www.bendu.com.ar

