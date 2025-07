Radio Zero FM de Mendoza se incorpora a la CAAM

La Cámara Argentina de Agencias de Medios anunció la incorporación de Radio ZERO Fm de Mendoza como nuevo socio adherente. “La incorporación consolida el compromiso de la CAAM con la innovación y la diversidad de medios”, aseguran.

“La incorporación de Radio Zero FM consolida el compromiso de la CAAM con la innovación, la diversidad de medios y el desarrollo de vínculos estratégicos entre los actores clave del ecosistema de la comunicación y la publicidad”, comenta Lucía Ricaldoni, Directora Ejecutiva de CAAM.

Radio Zero pertenece al grupo Estación Zero S.A, y su presidente Lic. Carlos Pierrini, agradeció a la Comisión Directiva de la institución por la incorporación y amplió «La emisora dió un paso estratégico en su desarrollo al inaugurar un nuevo centro de operaciones que incluye un estudio de radio de última generación y una sala de streaming para la creación de contenidos en vivo. Tenemos presencia en tres importantes plazas del país: Mendoza (91.1 FM), Mar del Plata (98.9 FM) y Pinamar (107.5 FM), y sus respectivas zonas de influencia»

Jairo Hom, responsable comercial comenta: “Radio Zero se consolida como un multimedio que propone acompañar al oyente con un estilo distintivo que combina música e información general, orientado principalmente a un público femenino de nivel socioeconómico medio y alto, considerado decisor clave de consumo”.

Para escuchar Radio ZERO,: radiozero.fm y sus redes sociales

Para información comercial info@radiozero.com.ar

– Instagram: radiozero_arg

– Facebook: radiozero_argentina

– YouTube: @RadiozeroFm

– TikTok: radiozero_argentina

Comentarios

comentarios