RATA BLANCA LLEGA A LA PLATA PARA CELEBRAR LOS 35 AÑOS DE MAGOS, ESPADAS Y ROSAS .

Luego del histórico show que realizaron el pasado mes de noviembre en Movistar Arena, Rata Blanca anuncia su regreso a la ciudad de La Plata en el marco de la gira celebración del 35 aniversario de su álbum Magos, Espadas y Rosas.

La cita será el domingo 5 de abril – 21hs – en la Sala Ginastera del Teatro Argentino

Entradas a la venta por sistema Livepass

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes y 25% de reintegro

«Magos, espadas y rosas», lanzado en 1990, es un disco fundamental del género que ha marcado un antes y un después en la historia del rock en español. Con clásicos como «La leyenda del hada y el mago», «Mujer amante» y «El camino del sol», no sólo consagró a la banda liderada por Walter Giardino en Argentina sino que también la catapultó al reconocimiento en toda América Latina y España.

La banda dio inicio a la gira celebración de los 35 años de «Magos, espadas y rosas» , el 19 de noviembre en Movistar Arena, el álbum que marcó generaciones en la historia del rock en español y fue celebrado con un show épico de la mano de Walter Giardino y compañía. Con una puesta en escena a la altura de su trayectoria, sonido filoso y vibrante y la iluminación pensada minuciosamente generando climas en cada canción dieron paso a un show contundente. Rata Blanca sabe demostrar cómo forjar una carrera exitosa y duradera en manos de músicos de altísimo nivel que brindan la más exquisita performance.

