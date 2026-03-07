Reciclaje con impacto real: una Fundación convierte tapitas plásticas en anteojos gratuitos para quienes no pueden pagarlos

La Fundación Boreal recicla tapitas plásticas para fabricar marcos de anteojos resistentes, livianos y modernos y entregarlos sin costo a personas que no pueden acceder a ellos. La iniciativa, que integra economía circular, inclusión y cuidado ambiental, confirma que un residuo cotidiano puede convertirse en una solución concreta para ampliar el acceso a la salud visual.

En un contexto donde el reciclaje y la economía circular ganan protagonismo, la Fundación Boreal impulsa una campaña que confirma que un gesto simple puede generar un impacto enorme. A través de la recolección de tapitas plásticas, la organización fabrica marcos de anteojos que luego son entregados gratuitamente a personas sin acceso a salud visual. El dato sorprende: con apenas 12 o 13 tapitas se puede producir un marco.

La iniciativa nació dentro del programa Promover Salud, cuyo eje principal es la atención oftalmológica. En los últimos años, la Fundación ya ha donado miles de anteojos a personas en situación de vulnerabilidad. Pero en 2025 dio un paso más: gracias a alianzas estratégicas, logró construir su propia fábrica de marcos, integrando reciclaje, producción y acceso a la salud en un mismo circuito sustentable.

“La campaña surge a partir de la necesidad de ampliar el acceso a anteojos y, al mismo tiempo, generar un impacto ambiental positivo. Transformar tapitas en marcos es convertir un residuo en una herramienta que mejora la calidad de vida de una persona”, explica Cristian Mur, Director Ejecutivo de la Fundación Boreal.

El proceso es completamente trazable. Una vez recibidas, las tapitas se clasifican por color, se lavan y se trituran hasta convertirse en materia prima. Luego se funden y se inyectan en matrices para dar forma a los marcos. Tras el acabado final y el ensamblado, el producto pasa al laboratorio óptico, donde se colocan los cristales según la receta de cada paciente. El resultado es un anteojo terminado, listo para ser entregado gratuitamente a quien lo necesita.

Más que un ahorro económico, la campaña genera un triple impacto. Por un lado, reduce residuos plásticos y promueve el reciclaje. Por otro, amplía el acceso a la salud visual. Y además, impulsa trabajo local en la fábrica donde se producen los marcos, fortaleciendo una cadena de valor con impacto social.

“No se trata solo de reciclar, sino de crear valor social. Cada marco representa una oportunidad concreta para alguien que necesita ver mejor para estudiar, trabajar o desarrollarse”, destacan desde Fundación Boreal.

La propuesta también cumple un fuerte rol educativo. Al vincular reciclaje con salud, la Fundación promueve cambios de hábito sostenibles en el tiempo y acerca el concepto de economía circular a la vida cotidiana. Familias, escuelas, empresas e instituciones pueden sumarse recolectando tapitas y acercándolas a los puntos habilitados o inscribiéndose a través de la web para coordinar la entrega.

“La convocatoria está abierta a todos. Queremos que cada persona entienda que esas tapitas que normalmente se descartan pueden convertirse en un insumo esencial de salud. Es una forma concreta de cuidar el ambiente y, al mismo tiempo, ayudar a alguien”, concluyen.

Así, la campaña de recolección de tapitas de la Fundación Boreal demuestra que la economía circular no es solo un concepto teórico: es una herramienta real para ampliar derechos, reducir residuos y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

La convocatoria está abierta a afiliados, colaboradores de empresas y a todas las personas que deseen sumarse a esta iniciativa solidaria. Invitamos a familias, instituciones educativas, organizaciones y empresas a participar recolectando tapitas y acercándolas a cualquiera de nuestras sedes en Tucumán, Salta, Mendoza, Santiago del Estero y Córdoba.

Para más información, pueden comunicarse con la Fundación escribiendo a info@fundacionboreal.org.ar

Acerca de la Fundación Boreal

Nacida en el año 2015 como una organización con un fuerte compromiso social, tuvo desde sus inicios un rol activo en la promoción de campañas y acciones que tienen como finalidad mejorar la calidad de vida de las personas. Sus iniciativas buscan construir y generar sinergia con el Estado y otras instituciones para tener un abordaje integral de las distintas problemáticas, con el fin último de mejorar el acceso a la salud de toda la población. Conozca más sobre Fundación Boreal en http://fundacionboreal.org.ar

