Recitales por streaming: cómo se adapta la industria musical ante la “nueva normalidad”

En el actual contexto de coronavirus, los shows en vivo encontraron una posibilidad de reinvención en las transmisiones online. El testimonio de Eduardo Basagaña, fundador de +VIVO, la plataforma líder en Latinoamérica, sobre el enorme potencial del negocio y la emoción que le genera poder crear fuentes de trabajo en estos momentos

Para el concierto “Bang Bang With The Live”, transmitido mediante streaming pago y sin público presente debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del coronavirus, las estrellas del k-pop BTS vendieron entradas por casi 20 millones de dólares: los e-tickets se pusieron a disposición de la audiencia a un precio de 35 dólares y en 26 dólares para el club de fans oficial, que para la ocasión vio crecer en 10 mil a sus miembros. El evento atrajo a más de 750 mil espectadores de 107 países: el equivalente a la capacidad de quince estadios con 50 mil asientos. Y hace unas semanas el festival de música electrónica Tomorrowland tuvo su edición digital y superó el millón de tickets. Eso significó diez veces más audiencia que en su versión tradicional, que se desarrolla cada año en la ciudad de Boom, Bélgica.

Estos son apenas ejemplos del éxito de este formato en estos últimos meses. Y tiene que ver con los avances constantes de la tecnología digital, que habilitaron un entorno en el que los usuarios ganaron más control y poder de elección. De acuerdo con el informe Global Entertainment and Media Outlook de PwC, en Argentina las industrias con mayor crecimiento proyectado para 2021 son aquellas que se destacan por desarrollar estrategias directas al consumidor (D2C). Entre ellas, está la de la música en vivo por streaming, la cual se expandió rápidamente en los últimos años.

A nivel global, será el principal impulsor del crecimiento de la industria de medios y entretenimientos en los próximos cinco años. Y mientras que, tanto a nivel global como regional, su crecimiento se estima en 11,5% -muy por encima del PBI mundial-, en Argentina se proyecta una expansión encima del 20% anual. Un verdadero fenómeno que despertó el interés en todo el mundo.

Además el estudio de PwC estima que el acceso a Internet crecerá a un ritmo de más del 7%, en Argentina, comparado al 6,2%, en Latinoamérica, en línea con el 6% en todo el mundo.

En este contexto de “nueva normalidad”, comenzaron a surgir nuevos servicios que buscan poner la tecnología a favor de nuevos modelos de negocio. Este es un momento en que las grandes empresas se dieron cuenta de que el negocio está en el streaming, llegando de manera directa al consumidor final. Hoy el 56% del consumo de video en internet ya es consumo de video en vivo. Y el 67% de las personas dice que la calidad del video es un factor esencial para engancharse a una transmisión en vivo.El 45% de la audiencia asegura que ya paga por ver videos en vivo on-demand. Una cifra que se espera que aumente un 65% en los próximos 5 años

El caso de +VIVO

Eduardo Basagaña, fundador de la startup +VIVO, plataforma que está revolucionando el streaming de conciertos en Latinoamérica, dijo: “El streaming en todos sus sentidos es el futuro y el streaming de eventos en vivo será la nueva tendencia en alza que aportará al long tail en que se ha convertido el negocio de la música. Se trata de un fenómeno disruptivo en un momento adecuado. Los beneficios que este nuevo ecosistema puede generar al sector son muy amplios. Partimos de la posibilidad de poder tener una ‘audiencia infinita’, un modelo de negocio basado en escala de volumen proyectado en atraer a una audiencia cientos de veces mayor a la capacidad del recinto. Nuestro marketplace es el mundo”.

Basagaña trae un bagaje en la industria del entretenimiento “tradicional”, ya que es el encargado de llevar adelante Tereré Fest -el primer festival musical 100% sustentable de Argentina, además de ser el tercero en volumen de todo el país y el más grande del litoral- y PWR, el evento musical femenino más importante de Latinoamérica. Eduardo Basagaña es el fundador de la startup +VIVO, plataforma que está revolucionando el streaming de conciertos en Latinoamérica

Pero el pasado 12 de septiembre marcó un punto de inflexión en el universo de las transmisiones digitales para la música hispanoparlante: 32.000 personas disfrutaron de la mano de La Beriso, la banda de rock más convocante del país (y con miles de fans en Latinoamérica), el lanzamiento de la plataforma con un concierto que fue transmitido en vivo y en directo por www.masvivo.tv

El show se pudo escuchar en audio inmersivo (usualmente denominado “Audio 8D”) por primera vez a nivel mundial -lo que marco un hito global- y con un upgrade al ticket se pudo disfrutar también de secciones exclusivas de la transmisión en realidad virtual 360º y escenografía en 3D. 32.000 personas vieron el show de La Beriso, transmitido en vivo y en directo por www.masvivo.tv (+Vivo / Gallo Bluguermann)

La transmisión contó con la posibilidad de visitar el backstage desde 40 minutos antes del inicio del show, permitiendo así sentir junto a los músicos la energía previa y sus secretos detrás de escena. Con el objetivo de aumentar la interactividad y la experiencia “en vivo”, se proyectaron mensajes de los fans a la banda, quien a su vez los respondió en simultáneo.

Metas y proyecciones a futuro

El streaming llegó para quedarse. Al respecto, Basagaña explica sobre el potencial y la escalabilidad para el negocio y cómo, desde +VIVO se logró, gracias a la gestión de Pablo Tremsal -project manager-, una plataforma “segura y robusta, capaz de soportar millones de registros simultáneos y con un uptime del 99,99%. Además hay un área especial encargada de la seguridad, clasificación de riesgos, reparación automática e identificación de vulnerabilidades. Pero, sin dudas lo más sorprendente es cómo se logró llevar a un nuevo nivel el engagement y la fidelización entre auspiciantes y clientes mediante herramientas tecnológicas especialmente desarrolladas al respecto”.

“Incluso cuando todo vuelva a la normalidad, vamos a poder brindarle a las marcas que confíen en nuestras infinitas posibilidades. Por ejemplo, cuando llevemos adelante un concierto en el Luna Park -que tiene una capacidad máxima de 8000 espectadores- mediante la geolocalización podremos bloquear un país o región y abrirlo a todos los demás, lo que da la posibilidad de vender muchos más tickets y llegar a una audiencia mayor”, proyecta Basagaña. Virtual Reality. Happy Spouses Using VR Goggles Playing Videogame Sitting On Floor At Home. Selective Focus

“Sin dudas la tecnología digital aplicada al streaming de shows y su puesta en escena nunca había llegado tan lejos antes de +VIVO”, dice Basagaña. “Hoy toda la economía se basa en la experiencia del cliente. La evolución de la humanidad nos llevó a cambiar de una economía agraria a una economía industrial, y luego a una economía de servicios hasta ahora, que es la economía de la experiencia. Crecerán las industrias que empoderen a sus usuarios, la experiencia que sean capaces de ofrecer a los consumidores se convertirá en su base principal para la diferenciación estratégica y el crecimiento de los ingresos. Si hay mejores servicios financieros, gracias a las fintechs, el mercado se mueve y genera innovación; lo mismo va a pasar en otras industrias y el entretenimiento sin duda será una de ellas. El ecosistema emprendedor debe aprovechar esta oportunidad de oro”. Por todo esto, distintas aceleradoras e inversores del exterior ya han comenzado a acercarse atraídos por el enorme potencial que ofrece la startup argentina. Además Basagaña nos confirma que estarán realizando conciertos desde el exterior, con equipos ya montados en Miami y México.

Respecto a la nueva realidad que está viviendo la industria musical de los shows en vivo, Basagaña analiza: “Siempre me ha gustado creer que el futuro no es algo que simplemente nos ocurre, sino que uno lo construye a partir de sueños y mucho trabajo duro. El gran motor para salir de esta y todas las crisis, no sale de ninguna ayuda mágica, sino que es la creatividad, la innovación y la empatía. Personalmente lo que más me entusiasma de +VIVO es la posibilidad de generar trabajo para cientos de personas como ingenieros de sonido, asistentes, iluminadores, técnicos. Y también poner en marcha una industria totalmente paralizada de la cual dependen de manera directa más de 500.000 profesionales. También es un apoyo directo a los venues, muchos de los cuales -si no actuamos con esta celeridad- podrían desaparecer. Por eso esperamos que este sea el primer paso y muchos otros se sumen en este camino. Y al público le digo que estamos trabajando fuertemente para brindarles la experiencia más inolvidable de sus vidas”.

Fuente: infobae.com

Comentarios

comentarios