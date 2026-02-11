Reforma laboral: cuáles son los 28 cambios que aceptó el Gobierno para avanzar con el proyecto de ley

El proyecto de “Modernización Laboral” redefine indemnizaciones, crea el Fondo de Asistencia Laboral, habilita convenios por empresa y avanza con un esquema de actualización de créditos por IPC más 3% anual.

El proyecto de reforma laboral, nombrado por el Gobierno como de «Modernización laboral», llega este miércoles al recinto del Senado de la Nación con 28 modificaciones. Tras intensas negociaciones que el Poder Ejecutivo llevó a cabo con bloques dialoguistas y gobernadores provinciales, se llegó a un texto de consenso, confirmó la senadora Patricia Bullirch.

La propuesta apunta a reformular aspectos centrales del régimen laboral argentino, con foco en la reducción de la litigiosidad, la actualización de créditos laborales, nuevos mecanismos de desvinculación y estímulos para la inversión y el empleo formal.

Cuáles son los 28 cambios que aceptó el Gobierno en la reforma laboral

Fin de la “industria del juicio”

Uno de los ejes centrales es la redefinición de la “mejor remuneración” para el cálculo indemnizatorio. El texto establece que solo se considerarán conceptos mensuales, normales y habituales, excluyendo ítems no mensuales como el aguinaldo (SAC) o las vacaciones.

Además, se fija que la indemnización será la única reparación por despido sin causa, lo que busca limitar reclamos adicionales.

Nuevo esquema de actualización

El proyecto introduce un sistema claro de actualización de créditos laborales basado en el IPC más un 3% anual, con el objetivo de dar previsibilidad tanto a trabajadores como a empleadores. Busca previsibilidad y reducir litigiosidad.

Fondo de Asistencia Laboral (FAL)

Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias.

El aporte estará a cargo del empleador:

1% mensual para grandes empresas

2,5% mensual para mipymes

El fondo será un patrimonio separado, inembargable, inajenable y de afectación específica.

Registración simplificada y digital

La registración laboral ante ARCA será considerada suficiente, sin que otras autoridades puedan exigir requisitos adicionales.

También se habilita la digitalización de libros laborales, que deberán conservarse por 10 años y tendrán plena validez legal.

Beneficios sociales y jornada moderna

El texto redefine qué conceptos se consideran beneficios sociales no remunerativos, incluyendo comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, entre otros.

En materia de jornada laboral, se habilita el banco de horas mediante acuerdo voluntario entre empleador y trabajador, permitiendo una distribución más flexible del tiempo de trabajo.

Implementación del “banco de horas”

Se habilitan regímenes voluntarios y deben acordarse de común acuerdo entre empleador y trabajador.

Vacaciones y licencias

Se amplía el período para otorgar vacaciones entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con posibilidad de acordarlas fuera de temporada. También se permite el fraccionamiento, con un mínimo de siete días.

En cuanto a la licencia por enfermedad, se refuerza el derecho del empleador al control médico y a la conformación de juntas médicas con nuevas reglas.

Incentivos a la formación y la inversión

El proyecto crea el Régimen de Incentivo para la Formación Laboral (RIFL), orientado a promover la capacitación, la empleabilidad y la reconversión laboral, especialmente de jóvenes y personas sin experiencia.

Asimismo, se establece el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI), destinado a fomentar inversiones productivas, tecnológicas y de expansión empresarial.

Licencia por enfermedad

Habrá nuevas reglas para la Junta médica. Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral (RIFL) para promover capacitación, empleabilidad y reconversión.

El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

RIMI: incentivo a inversiones productivas (y más empleo)

Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión (RIMI). Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Menos cargas y más autonomía empresarial

La iniciativa contempla una reducción de cargas sociales para empleos actuales y para la contratación de nuevos trabajadores.

También dispone que un convenio colectivo de empresa en una provincia pueda prevalecer sobre un convenio de ámbito nacional, lo que implica un cambio significativo en la estructura de negociación colectiva.

Prelación de convenios de empresas

Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de reforma fiscal

Finalmente, el texto incluye el compromiso de enviar una futura Ley de Reforma Fiscal integral, orientada a impulsar acuerdos entre la Nación y las provincias para reducir la presión tributaria.

El debate en el Senado anticipa una discusión intensa: mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca más empleo formal y mayor productividad, sectores sindicales y opositores advierten sobre posibles retrocesos en derechos laborales.

Se trata de los puntos principales que informó el Gobierno en la conferencia de prensa. Resta saber el resto que se conocerá en el debate legislativo.

