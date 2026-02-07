Reforma laboral: el Gobierno tendría asegurada la mayoría parcial pero no hay consenso por Ganancias

La sesión está convocada para el miércoles próximo. Patricia Bullrich trabaja a contrareloj en la legislatura, y Diego Santilli hace lo propio con los gobernadores.

El oficialismo buscará sancionar el miércoles próximo el proyecto de reforma laboral. Sin embargo, La Libertad Avanza no tendría garantizados los votos para aprobar dos aspectos claves: el capítulo fiscal y los cambios en el sistema indemnizatorio.

La ley que quiere aprobar el Gobierno introduce cambios profundos en las leyes que regulan el mercado laboral, dado que propone la caída de la ultraactividad, cambios en el sistema de vacaciones, de indemnizaciones y otras modificaciones en el sistema de afiliaciones.

La sesión fue convocada por la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, para el miércoles, y se realizará en medio de una fuerte tensión social debido a que ese día habrá una marcha de las centrales sindicales y la izquierda, y a eso se sumará la tradicional marcha de los jubilados.

La Libertad Avanza (LLA) tiene garantizados los votos para la aprobación en general y la mayoría de los artículos, pero aún no pudo enhebrar ese mismo consenso para sostener la reducción del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas, debido a que ese punto es resistido por los gobernadores.

Por ese motivo, la jefa del bloque de senadores de la LLA, Patricia Bullrich, continuará hasta el mismo miércoles las negociaciones con los senadores para sancionar la ley sin cambios sustanciales, mientras que el ministro del Interior, Diego Santilli, hará lo propio con los gobernadores.

Hasta ahora, según Noticias Argentinas, LLA tiene 20 votos propios y cuenta con el respaldo del monobloque del Frente Cívico, diez radicales, tres del PRO, dos misioneros, una tucumana, una chubutense, una neuquina y un correntino, a los que se podría sumar una salteña, con lo cual el oficialismo alcanzaría unos 40 votos.

El interbloque peronista reúne hasta ahora 25 votos en rechazo del proyecto, de los cuales 21 son del bloque justicialista, dos del Frente Cívico de Santiago del Estado y dos de Convicción Federal.

Por el momento, se mantiene la incertidumbre sobre qué harán los tres legisladores de Convicción Federal Carolina Moises, Guillermo Andrada y Sandra Mendoza, que responden a los mandatarios dialoguistas Raùl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán); los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, y la cordobesa Alejandra Vigo.

La rebaja del Impuesto a las Ganancias para las grandes empresas del 35%al 31,4% es el punto que mas tensión genera con los gobernadores dialoguistas, ya que esa rebaja que estiman en casi 2 billones de pesos impactará en el 2027, el año electoral.

El proyecto estableció que se creará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se solventará con el 3% de los aportes que los empresarios destinan a ANSES para financiar los despidos. Los aliados de la UCR piden que ese beneficio solo puedan utilizarlo las pymes y no las grandes empresas.

En cambio, sí hay acuerdo con otros puntos del proyecto para poner un tope de un sueldo por año, que no podrá superar tres veces el salario promedio y que se podrá pagar hasta en 12 cuotas en las empresas grandes y de 18 cuotas en las pymes, con una actualización por índice inflacionario más 3% anual, no por tasas judiciales.

En el dictamen donde ya se introdujeron algunos cambios ya se estableció esa mejora para las pymes y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera.

Otro punto modificado en el dictamen está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas hacen a las cámaras empresariales y gremios.

Fuente: Mi8

